أقرأ رواياتي بعين القارئ..

الكاتب الروائي سامح الجباس، نشر بعض من المحذوف من روايته الأشهر “كارهي رابطة سليم العشي”، والتي كانت قد صدرت عن دار العين للنشر عام 2021.

سامح الجباس.. أقوم بالحذف بنفسى

وعبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نشر الكاتب الروائي سامح الجباس، مقطعا محذوفا من روايته “كارهي رابطة سليم العشي”، وجاء فيه: مجلة الهلال – السنة الثامنة – العدد 16 حيث جاء فى باب السؤال والاقتراح: سوهاج - م. م. ب يكتب: "نعرف رجلا يدعى الشيخ سليم بناحية المنشأة التابعة لمديرية جرجا سمعنا منه وشاهدنا له نحن وغيرنا أحوالا تعد من الغرائب حتى صرنا فى حيرة شديدة من أمره.

من ذلك أننا التقينا به مع بعض الإخوان النبهاء وقد جاءوا لامتحان أعماله، فاقترحنا عليه أن يأتينا بعشرة جنيهات إفرنجية فرفع ذراعه اليمنى إلى فوق وكفه مفتوحة وهو يتلو كلمات غير مفهومة ويضرب بيده اليسرى على فخذه اليسرى، وبعد دقيقتين أنزل ذراعه المرفوعة وقد قبض بكفه على عشرة جنيهات إفرنجية.

عين الأمر الذى أوجب اندهاش الحاضرين مع أننا فحصناه قبل مباشرته هذا العمل وفتشنا يديه وبين أصابعه بكل عناية فلم يكن معه شىء.

وبعد مشاهدة هذه الجنيهات رفع يده ثانية وهو قابض عليها ثم فتح يده وأنزلها فإذا هى خالية من النقود ولما سُئل عنها قال إنه ردها إلى حيث كانت لأنه غير مأذون بالتصرف فيها.

ومن أعماله أنه إذا كنت بعيدا عن منزلك واحتجت إلى شىء لك فى المنزل مثل ساعة أو ختم أو ما شابه ذلك فإنه يستحضره لك ويسلمه إليك وهو قاعد بين يديك دون أن ينتقل من أمامك ولو كان بينه وبين منزلك مسافة أيام.

وبلغنا أن حضرة عبده بك البابلى الشهير قدم من مصر إلى الصعيد والتقى بطريق الصدفة بالشيخ سليم هذا، فكلمه البيك بأن يستحضر له عصاه من خزانة حديدية بمحله فى مصر فاستحضرها فى الحال وهو أمامه ثم ردها إلى مكانها.

فهل يمكن لحضرتكم أن تننازلوا وتفيدونا عن علة هذه الأعمال وهل تعتقدون أنها من قبيل السحر أو كما يقول بعض الناس من أن هذا الشخص مؤتلف ببعض الجن وهو يستخدمهم فى أعماله فنرجو من حضرتكم أن تبينوا لنا رأيكم فى هذا الأمر العجيب".

سامح الجباس: حذفت أكثر من 3 آلاف كلمة من "رابطة كارهى سليم العشى"

“الدستور” تواصلت مع الكاتب سامح الجباس، وعن أسباب حذفه لهذا المقطع من الرواية وهل كان الحذف من قبل المحرر الأدبي أو ناشر الرواية، قال “الجباس” في تصريح خاص للدستور: أنا أقوم بمراجعة رواياتى قبل أن أقدمها للناشر، وأقوم بنفسى بحذف بعض المقاطع التى يمكن أن تحمل أفكار مكررة حتى لا يصاب القارئ بالملل، وبالذات إذا كان حجم الرواية كبيرا، فأستغنى عن بعض الأجزاء منها، وقليل من الروائيين من يملك شجاعة الحذف.

وعن شجاعته في الحذف ونسبتها في رواية رابطة كارهي سليم العشي وغيرها من رواياته الأخري أوضح سامح الجباس: أنا حذفت أكثر من 3 آلاف كلمة من رابطة كارهى قبل النشر.

وفى معظم رواياتى أقوم بذلك لأنى أعيد قراءتها قبل النشر بعين القارئ الذى لا أريد أن يشعر بالملل أو أن يتركها من يده، فأنا أحب أن يظل القارئ مشدودا إلى صفحات الرواية.