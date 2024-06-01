السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الزناتى": احتفالية لشرح مناسك الحج وتسليم التأشيرات لبعثة الصحفيين اليوم قبل سفرها للأراضى المقدسة

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

تنظم لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين، اليوم السبت فى الواحدة ظهرًا، احتفالية لشرح مناسك الحج وتسليم التأشيرات لبعثة النقابة المتوجهة للأراضي المقدسة حيث قامت النقابة بتنظيم رحلتهم، صرح بذلك حسين الزناتي وكيل النقابة رئيس لجنة الحج والعمرة بالنقابة. 

شرح مناسك الحج 

وأشار إلى أن النقابة ستستضيف فى هذه الاحتفالية الدكتور رمضان عبدالرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، لشرح مناسك الحج للزملاء أعضاء البعثة والرد على استفساراتهم هم ومن يريد من خارج فوج النقابة والمسافرين لأداء شعائر الحج هذا العام.

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وأوضح الزناتي أن اللقاء سيكون بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، حيث يشارك فى تسليم التأشيرات والهدايا الرمزية للحجاج.

نقابة الصحفيين الصحفيين الحج والعمرة الحج حسين الزناتي

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