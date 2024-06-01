هل يحصل عباس أبوالحسن على البراءة في قضية "الدهس"؟

أثارت قضية الفنان عباس أبو الحسن جدلًا واسعًا، خاصة بعد وفاة إحدى السيدتين، اللتين صدمهما بسيارته منذ أسابيع أثناء عبور الطريق.

العقوبة القانونية المتوقعة ضد أبو الحسن

قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض والإدارية العليا لـ"الدستور"، إن عباس أبوالحسن سيواجه عقوبتي الإصابة والقتل الخطأ طبقًا للنصوص مواد الاتهام 244 و238 فالمادة الأولى تعاقب على الإصابة الخطأ والمادة الثانية تعاقب على القتل الخطأ، وتتفق مادتي الإتهام في ترتيب العقوبة التي لا تقل عن سته أشهر أو الغرامه التي لا تزيد عن 200 جنيه حال من تسبب في إصابه أو قتل الغير نتيجه إهماله أو رعونته أو مخالفته القوانين واللوائح.

وتابع: هناك ظرفًا مشددًا إذا كان الجاني متعاطيًا مسكر أوو مخدر او امتنع عن مساعدة الضحايا، فتلك الأمور ستكشفها تحقيقات جهات التحقيق واذا كانت هذه الظروف المشددة متوفرة في الحادث فإن الجاني سيواجه الحبس أو الغرامة حسب السلطه التقديريه للمحكمه.

وأشار "محفوظ"، إلى أنه من الممكن أن يصحل "أبوالحسن" على البراءه إذا ثبت عدم مراعاة الضحيتين أماكن عبور المشاة، أي أن الخطأ من جانبهما.

وتوفيت حسنة حسن 36 عاما داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالمهندسين، نتيجة إصابتها في الحادث، وتبين أن السيدة المتوفية لديها 3 أطفال في أعمار مختلفة، وأنها كانت تعمل بمدينة 6 أكتوبر، وأصيبت نتيجة تصادم سيارة بها أثناء عبورها الطريق خلال الذهاب إلى عملها.

وكانت قد أمرت النيابة العامة باخلاء سبيل الفنان عباس أبوالحسن، في اتهامه بدهس سيدتين بسيارته أثناء سيره على المحور المركزي بمنطقة الشيخ زايد، بكفالة 10 آلاف جنيه.

وأمرت بالتحفظ على السيارة وكلفت أحد المهندسين الفنيين بإدارة المرور بفحص حالة السلامة والمتانة للسيارة المضبوطة والرقيمة وفحص سلامة المكابح وآلة التنبيه مع إعداد تقرير مفصل.

وأمرت بمعاينة مكان ارتكاب الواقعة لبيان عما إذا كانت هناك ثمة كاميرات بمحيط الحادث من عدمه وفى الحالة الأولى تفريع محتوى تلك الكاميرات في ساعة وتاريخ حدوث الواقعة، والوصول إلى شهود عيان للواقعة.