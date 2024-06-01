أبراج الحمام.. ميراث الأجداد يحافظ عليه الأحفاد في البحيرة

جزيرة عيسى، قرية تابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وإحدى المناطق التي ما تزال تشتهر ببناء أبراج الحمام، فهو أحد التقاليد العريقة بالقرية، ومتوارثة منذ الأجداد ويحرص الأحفاد على الحفاظ عليها.

نظرًا لأهمية هذا التقليد الثقافي والتراثي، فإن بعض الأهالى في جزيرة عيسى ما زالوا يحافظون على “أبراج الحمام”، وينقلونها إلى الأجيال الجديدة، فهم يفخرون بهذه المهنة التي تعكس تاريخ وهوية منطقتهم.

على الرغم من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، يحاول هؤلاء العمال المثابرون المحافظة على هذا التراث وعدم السماح له بالانقراض، وهذا يعد جهدا مشرفا لحماية وإحياء هذه الحرفة التقليدية المتوارثة عن الأجداد، ومن المهم الاحتفاظ بهذه الأنماط المعمارية المميزة وتراثها الثقافي في قرية جزيرة عيسى.

مشروع بناء أبراج الحمام بالبحيرة

"الدستور" انتقلت إلى قرية حوش عيسى التابعة لدائرة مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة لرصد تلك الحرفة، والتقت كرم الفخراني، ويقول “إنه يمارس مهنة بناء أبراج الحمام منذ الصغر وورثها عن والدة وجده”، موضحا أنه يجمع خامات بناء أبراج الحمام بداية من صناعة الفخار الى بناء الابراج التى ترتفع الى 6 أمتار لكل برج، بسعة 1000 فخارة للبرج الواحد، وأن كل برج قادر على استيعاب 500 جوز من الحمام.

كما أكد الفخراني أن بناء أبراج الحمام هذة الفترة يعد مشروعا مربح يجب الاستفادة منه وبالأخص أنه يتم البناء، والاستفادة منه كمشروع لتربية الحمام في مزرعتك أو على سطح منزلك، والاستفادة من إنتاج هذه المزرعة بطريقة مربحة.

وأشار الفخراني إلى أن الأبراج مصممة بشكل متميز لا يسمح بانتشار الأمراض، على عكس وسائل التربية الأخرى، مشيرا الى أنه متخصص في هذا المجال ويقدم جميع المستلزمات اللازمة للمشروع، بما في ذلك الفخار والخدمات الفنية للبناء وتوريد أعداد كبيرة من الحمام، مؤكدا أنه لا يتطلب استثمارًا كبيرًا وسيكون مصدرًا جيدًا للدخل الإضافي.

كما أكد محمد الفخرانى في حديثه لـ"الدستور" أنه فيما يخص بناء برج الحمام، هناك بعض المواصفات الفنية مثل مساحة البرج المطلوبة هي 2.5 متر مربع، ويمكن بناءه على الأرض أو على الأسطح، وتقدر التكلفة المقدرة للبناء والمواد "الفخار والأخشاب والطوب" هي حوالى 15 ألف جنيه، مشيرا إلى أن مدة البناء تستغرق 3 أيام.

كما أكد محمد الفخرانى أن البرج يمكن أن يستوعب 500 جوز حمام، ولكن يتم البداية بـ 30 جوز بسعر 140 جنيها للجوز، وبعد شهرين تبدأ دورة الإنتاج والتفريخ، مشيرا إلى أن كل دورة بيض وفقس تستغرق 40 يوما، سيتم بيع المنتج "لحوم الحمام" للمطاعم والمحال والعائلات والأفراد، مؤكد أن تكلفة أكل الحمام غير مرتفعة حيث يتغذى على الذرة البيضاء والذرة الشامية.