السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل هناك تغيير فى حصة المواطن من الخبز المدعم بعد زيادة سعر الرغيف؟

خبز
خبز

أكدت شعبة المخابز باتحاد الصناعات، انتظام جميع المخابز في صرف حصة كل المواطن من الخبز المدعم المستحقة على البطاقات التموينية بشكل طبيعي بالسعر الجديد.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن الأربعاء الماضي، عن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشا اعتبارا من الأول من يونيو.

لا مساس بحصة الفرد من الخبز المدعم

وقال حسن محمدي، رئيس الشعبة، في تصريحات اليوم السبت، إن القرار دخل حيز التنفيذ والتطبيق تم دون مساس بحصة وعدد الأرغفة المحدد لكل بطاقة.

ولفت  إلى أن قرار الحكومة بتعديل سعر رغيف الخبز المدعم ليصل إلى 20 قرشا بدلًا من 5 قروش؛ يتناسب مع ارتفاع مدخلات ومكونات الإنتاج لدى المخابز.

وأشار "محمدي" إلى زيادة أجور العاملين وارتفاع أسعار المعدات بخلاف ارتفاع تكلفة صيانة المخابز، لافتًا إلى أن تعديل السعر لم يطرأ عليه أي تغيير منذ سنوات طويلة.

ونوه بأنه من المقرر أن تعقد الشعبة اجتماعًا غدًا الأحد، مع عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية وقيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية في هذا الصدد.

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وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت أن الفرد له 5 أرغفة على بطاقة الخبز، والرغيف سيكون تكلفته 20 قرشا بدلا من 5 قروش وبنفس الوزن 90 جراما، علما بأن تكلفة رغيف الخبز 1.25 قرش، كما أنه لا مساس بعدد المستفيدين والأفراد في البطاقة.

يشار إلى أن منظومة الخبز المدعم، لم يتم تحريكها منذ أكثر من 30 عاما، وتبلغ قيمة الدعم السنوي للخبز في مصر 120 مليار جنيه، والإنتاج اليومي يصل إلى 100 مليار رغيف.

يذكر أن منظومة الخبز المدعم يستفيد منها 71 مليون مواطن، مقيد على 21 مليون بطاقة تموينية ويحصل الفرد الواحد على 5 أرغفة في اليوم الواحد.

رغيف الخبز الشعبة العامة للمخابز صرف حصة كل المواطن اتحاد الصناعات المصرية البطاقات التموينية

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