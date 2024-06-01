السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

معهد بحوث وقاية النباتات يُنظم برنامجًا تدريبيًا حول "تقنيات مكافحة الآفات"

معهد بحوث وقاية النباتات
معهد بحوث وقاية النباتات

نظم معهد بحوث وقاية النباتات، برنامجًا تدريبيًا، تحت عنوان "المكافحة المتكاملة للآفات المتوطنة والغازية" بفرع المعهد بمحطة بحوث سخا-محافظة كفر الشيخ.

ياتي ذلك في اطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتوحيد الجهود لحماية الموارد الطبيعية وضمان الأمن الغذائي وذلك بزيادة معدلات الإنتاج، وتقليل الفاقد من  المحاصيل الزراعية وحمايتها من التعرض للإصابة بالآفات، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وتعليماته بالاهتمام بتنفيذ البرامج التدريبية لرفع الوعي وتعزيز قدرات المزارعين والفنيين بالممارسات الزراعية الجيدة، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لتطبيق استراتيجيات المكافحة المتكاملة للآفات بطريقة متكاملة وفعالة ومستدامة بيئيًا.


ومن جهته؛ أوضح الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد، أن الآفات المتوطنة والغازية تمثل تحديًا كبيرًا يواجه قطاعنا الزراعي، حيث يمكن أن تتسبب في خسائر فادحة في المحاصيل وتهدد الأمن الغذائي الوطني. لذلك، نولي أهمية قصوى لبناء قدرات العاملين في هذا المجال وتزويدهم بأحدث المعارف والتقنيات لمواجهة هذه التحديات بفعالية بما في ذلك التعريف بالآفات المتوطنة والغازية الرئيسية، وتقنيات المراقبة والكشف المبكر، والتأثيرات الاقتصادية والبيئية لهذه الآفات وكذلك استراتيجيات المكافحة المتكاملة التي تشمل عناصر المكافحة الحيوية وبدائل المبيدات والمركبات الحديثة المتخصصة الأقل سمية على البيئة والكائنات الحية النافعة. 


و أضاف الدكتور طارق عفيفي وكيل المعهد لشئون الإرشاد والتدريب أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي يقوم بها المعهد في فروعه بالمحافظات المختلفة، وقد  قام بالتدريب فيه نخبة متخصصة من الأساتذة والباحثين بمعهد بحوث وقاية النباتات وتم تحت اشراف الدكتور الزاهي صابر رئيس فرع المعهد بسخا وحضور الدكتور محمد عطوه خليل مدير محطة البحوث الزراعية بسخا.

وزير الزراعة السيد القصير الأمن الغذائي نظم معهد بحوث وقاية النباتات برنامجا تدريبيا المكافحة المتكاملة للآفات المتوطنة الآفات المتوطنة والغازية محافظة كفر الشيخ محطة بحوث سخا

مواد متعلقة

"بحوث الصحراء" ينظم دائرة مستديرة لتحلية المياه من أجل الزراعة

الأكثر قراءة

السعر الجديد للخبز المدعم وموعد التطبيق على مستوى الجمهورية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

أسعار لحوم الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة 2024

الحكومة تفتح الباب أمام القطاع الخاص لإنتاج وبيع الكهرباء للمستهلكين

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار الدواجن اليوم السبت 1 يونيو 2024 في بورصه الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «4»

ماجد حبته

لقاء مهم فى بكين

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين

نزوح ومجازر متواصلة لليوم 239 تواليًا فى غزة

السيناريوهات الثلاثة لصفقة وقف إطلاق النار