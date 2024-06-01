معهد بحوث وقاية النباتات يُنظم برنامجًا تدريبيًا حول "تقنيات مكافحة الآفات"

نظم معهد بحوث وقاية النباتات، برنامجًا تدريبيًا، تحت عنوان "المكافحة المتكاملة للآفات المتوطنة والغازية" بفرع المعهد بمحطة بحوث سخا-محافظة كفر الشيخ.

ياتي ذلك في اطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتوحيد الجهود لحماية الموارد الطبيعية وضمان الأمن الغذائي وذلك بزيادة معدلات الإنتاج، وتقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية وحمايتها من التعرض للإصابة بالآفات، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وتعليماته بالاهتمام بتنفيذ البرامج التدريبية لرفع الوعي وتعزيز قدرات المزارعين والفنيين بالممارسات الزراعية الجيدة، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لتطبيق استراتيجيات المكافحة المتكاملة للآفات بطريقة متكاملة وفعالة ومستدامة بيئيًا.



ومن جهته؛ أوضح الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد، أن الآفات المتوطنة والغازية تمثل تحديًا كبيرًا يواجه قطاعنا الزراعي، حيث يمكن أن تتسبب في خسائر فادحة في المحاصيل وتهدد الأمن الغذائي الوطني. لذلك، نولي أهمية قصوى لبناء قدرات العاملين في هذا المجال وتزويدهم بأحدث المعارف والتقنيات لمواجهة هذه التحديات بفعالية بما في ذلك التعريف بالآفات المتوطنة والغازية الرئيسية، وتقنيات المراقبة والكشف المبكر، والتأثيرات الاقتصادية والبيئية لهذه الآفات وكذلك استراتيجيات المكافحة المتكاملة التي تشمل عناصر المكافحة الحيوية وبدائل المبيدات والمركبات الحديثة المتخصصة الأقل سمية على البيئة والكائنات الحية النافعة.



و أضاف الدكتور طارق عفيفي وكيل المعهد لشئون الإرشاد والتدريب أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي يقوم بها المعهد في فروعه بالمحافظات المختلفة، وقد قام بالتدريب فيه نخبة متخصصة من الأساتذة والباحثين بمعهد بحوث وقاية النباتات وتم تحت اشراف الدكتور الزاهي صابر رئيس فرع المعهد بسخا وحضور الدكتور محمد عطوه خليل مدير محطة البحوث الزراعية بسخا.