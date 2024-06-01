تستعد فرقة فرسان الشرق للتراث تحت إشراف مديرها الفني عصام عزت، لتقديم عرض "شجرة الدر" من تصميم وإخراج كريمة بدير، لمدة يومي الأربعاء والخميس 26 و27 يونيو الجاري، على مسرح الجمهورية، التابع لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد.

حكاية شجرة الدر برؤية فرسان الشرق على مسرح الجمهورية لمدة يومين بالجمهورية

يبدأ العرض فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتقدم خلاله فرقة فرسان الشرق رؤية مميزة من الحكاية التاريخية لشجرة الدر زوجة السلطان الصالح نجم الدين أيوب التى سعت للعبور بالوطن إلى بر الأمان من خلال توحيد الصفوف وتجاوز الخلافات وأثبتت قدرتها على مواجهة الصعاب بحكمة وذكاء تجسدا فى إخفاء خبر وفاة السلطان حتى أوشك أن ينكشف فقامت باستدعاء ابن زوجها توران شاه وأمرت رجال الدولة بالولاء له، كما قامت بوضع خطة حربية مع القوات وأمراء المماليك وأشرفت على تنفيذها فى المنصورة وقت تعرض البلاد لحملة الصليبين وبلغت بها الحماسة أن تعاونت مع الأهالي والجنود في صد هجمات الغزاة داخل ميدان المعركة حتى تحقق النصر.

أسعار تذاكر عرض شجرة الدر

وطرحت إدارة الأوبرا التذاكر الخاصة بعرض شجرة الدر لفرقة فرسان الشرق، وانقسمت إلى 3 فئات الأولى بمبلغ 110جنيهات والثانية بقيمة 85 جنيها والثالثة والأخيرة بقيمة 60 جنيها.

فرقة فرسان الشرق للتراث

الجدير بالذكر أن فرقة فرسان الشرق للتراثأسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم أنضمت إلى منظومة فرق دار الأوبرا المصرية، وظهرت أولى أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم بعدها توالت عروضها التي لاقت استحسان واعجاب الجمهور وحققت نجاحًا كبيرًا وكان آخرها عرض ريا وسكينة، ويشرف على فرقة فرسان الشرق حاليا المدير الفنى عصام عزت.