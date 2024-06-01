وكالة الأنباء الفلسطينية: ارتفاع عدد وفيات الأطفال فى غزة نتيجة سوء التغذية إلى 37 شهيدًا

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية عن ارتفاع عدد وفيات الأطفال في غزة، نتيجة سوء التغذية، إلى 37 شهيدا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

نزوح ومجازر متواصلة لليوم 239 تواليًا فى غزة

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ239، العدوان الوحشي على قطاع غزة، حيث يستمر في ارتكاب المجازر عبر قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، وكذلك شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت، خلال الساعات الماضية، المجازر المروعة ضد عائلات القطاع عبر شن غارات مكثفة وعنيفة وعشوائية على أحياء واسعة في رفح جنوبًا ومدينة غزة وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، مع استمرار إغلاق معبر رفح الحدودي، رغم أوامر محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، في هذا الشأن.