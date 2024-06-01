محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، سير انتظام لجان الامتحانات بمنطقة بنها الأزهرية، حيث بدأ الامتحان بمادتي الفقه والحديث للقسم العلمي؛ للاطمئنان على توفير كل سبل الراحة للطلاب وسط إجراءات مشددة لضمان سير الامتحانات بدقة ونظام.

وأكد المحافظ ضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات، مشددًا على اتباع جميع التعليمات والقواعد المنظمة للامتحانات، موجهًا الشكر والتقدير للقائمين على عملية الامتحانات من رؤساء اللجان والمراقبين.

وبدأت الامتحانات من اليوم السبت أول يونيو وتستمر حتى ١٥ يوليو المقبل، بواقع يوم للعلمي ويوم للأدبي، وبلغ عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات ٤١٩٥ طالبًا وطالبة موزعين على ١٨ لجنة عامة تضم ١٦٦ لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

استعدادات لجان الامتحانات

وأشار المحافظ، خلال تفقده اللجان، إلى أنه خلال الفترة الماضية تم تجهيز جميع لجان الامتحانات بشكل كامل، من حيث توفير الأدوات اللازمة والتهوية الجيدة والإضاءة المناسبة، كما تم توزيع الطلاب على اللجان بشكل منتظم، مع مراعاة التباعد الاجتماعي.

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة الالتزام بالتعليمات وقرارات قطاع المعاهد الأزهرية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول أو السماعات الإلكترونية داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب؛ إلى جانب توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي إشغالات في محيط المعاهد الأزهرية.

فيما حرص محافظ القليوبية على تفقد العيادات الصحية داخل المعاهد والتأكد من جاهزيتها واستعداداتها لحدوث أي طارئ؛ لاتخاذ الإجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب.