السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز

خبير أثرى: اهتمام بريطانى باكتشافات أثرية للملك رمسيس الثانى

أحمد عامر
أحمد عامر

قال الخبير الأثري أحمد عامر، إن اهتمام بريطانيا بالكشف المصري والحضارة المصرية القديمة وملكها رمسيس الثاني ليس أمرًا جديدًا، مشيرًا إلى أن ذلك الاهتمام يظهر في الاكتشاف الذي تحدثت عنه المملكة المتحدة حول العثور على بقايا رئيس الكهنة بأحد التوابيت التي تعود للملك رمسيس الثاني.

الكشف الأثرى للملك رمسيس الثانى

وأضاف عامر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أبرزت حياة الملك رمسيس الثاني بعد دراسة تاريخه واكتشاف تابوت مفقود له، موضحًا أن المصري القديم يمكنه استخدام الآثار لأكثر من مرة، وبعض الكتابات على الأثر ينسبها إلى نفسه، خاصة بالدولة الحديثة.

وأكد الخبير الأثري أن التابوت تم اكتشافه عام 2009 بعرابة "أبيدوس" في صعيد مصر، وطول الحجر يصل إلى 3 أقدام وسُمكه 3 بوصات وحمل نقشًا مكتوبًا عليه رمسيس الثاني نفسه، واستنادًا إلى هذا النقش يفهم أن التابوت يعود إلى الملك رمسيس الثاني.

الخبير الأثري بريطانيا الحضارة المصرية رمسيس الثاني المملكة المتحدة

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