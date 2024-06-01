هانت عليهم العشرة.. أزواج تخلصوا من زوجاتهم بالقتل بسبب المشاكل الزوجية

شهدت مصر في الآونة الأخيرة العديد من وقائع قتل الرجال لأزوجاتهن الغريبة من نوعها والتيتنحصر معظمها في خلافات شبة عادية يمر الجميع بها فمنهم من تعدى عليها بسلاح أبيض لرفضها العودة معه لمنزل الزوجية وآخر تعدى عليها داخل محل خضار حتي أصبحت جثة هامدة.

وفي هذا التقرير نسرد أغرب الوقائع التي لاقت انتشار واسعا خلال الأيام الماضية بسبب غرابتها وبشاعتها أيضا

رفضت ترجع له..زوج يتخلص من زوجته طعنا بالسلاح الأبيض في الغربية

ففي محافظة الغربية أقدم زوج على قتل زوجته أمام أعين حماته وأطفالهما الصغار بعدة طعنات بإستخدام سلاح أبيض، وذلك بقرية بنوفر مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، لرفضها العودة معه لمنزل الزوجية.

وكشفت التحريات الأولية مقتل" ب.ا" 32 سنة، ربة منزل، بعدما تعدى عليها زوجها بسلاح أبيض وطعنها عدة طعنات أمام والدتها وأطفالهما، بسبب خلافات زوجية نشبت بينهم ولرفضها العودة معه.

مشادة كلامية…مصرع زوجة علي يد زوجها داخل محل خضار بالإسكندرية

وشهد شارع فؤاد بمحافظة الاسكندرية جريمة قتل بشعة وغريبة من نوعها حيث أقدم زوج علي قتل زوجته داخل محل خضار بعد وقوع مشادة كلامية نشبت بينهم

وعلى الفور تم إخطارا الأجهزة الأمنية بوقوع جريمة قتل، وإقدام شخص على إنهاء حياة زوجته، إثر وقوع مشاجرة كلامية بينهما داخل محل خضار.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية للوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة، وسؤال شهود العيان، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة التحريات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

طباخ يتخلص من زوجته طعنا بالسكين بالمنيرة

تفاصيل صادمة شهدتها منطقة المنيرة الغربية بالجيزة عندما أقدم طباخ علي قتل زوجته وأم أبناءه الثلاثة لفشيها أسرار المنزل بالمنطقة.

وكشفت التحريات الأولية بأن المتهم لديه وسواس قهرى ويعاني من مرض نفسي، اتهم زوجته انها تفشي أسرار البيت بكل المنطقة وعلى المقاهي المحيطة بالمنطقة، ولكن تلك المرة جهز الطباخ لارتكاب جريمة قتل زوجته، وخبأ سكين المطبخ أسفل وسادة السرير، ونادى زوجته حيث كانت تجلس مع أولادها لتأتيه، فسدد لها طعنة في البطن وضربه بالسلاح في الوجه، ولاذ بالفرار مع انشغال أولاده في أمر المجني عليها وحملها إلى مستشفى التحرير العام بإمبابة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بمقتل سيدة في المنيرة الغربية علي يد زوجها، وبالانتقال والفحص تبين أن المتهم مختار.ر، 50 سنة وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

زوج يتخلص من زوجته خنقا بسبب خلافاتهم الزوجية الحادة

أقدم زوج على قتل زوجته خنقا بسلسلة جنزير فضة يرتديها في رقبته بعد نشوب مشاجرة بينهما، وحاول الهرب بعدما تأكد من وفاتها بينما تمكن الجيران من ضبطه بعدما شاهدوها جثة هامدة تنزف.

وكانت البداية ببلاغ من الأهالي بمنطقة كفر غطاطي بالجيزة يفيد بوجود جثة لربة منزل داخل شقتها بعدما تخلص منها زوجها خنقا، وعلى الفور انتقل ضابط المباحث إلى مكان البلاغ وتبين وجود جثة بصالة الشقة تنزف من الفم والأنف.

وبسؤال الشهود، أكدوا أن الزوج يعانى من اضطرابات نفسية منذ عدة أشهر إضافة إلى وجود خلافات زوجية حادة مع الضحية، تم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرير محضر بالواقعة.

مصرع سيدة علي يد زوجها بالطالبية

مشادة كلامية نشبت بين زوجين بمنطقة الطالبية بالجيزة انتهت بمصرع الزوجة علي يد زوجها وذلك بعد ما تطورت المشادة بينهم وتعدى خلالها عليها بالضرب المبرح فسقطت جثة هامدة وفارقت الحياة.

وأمرت النيابة العامة بالجيزة، حبس زوج 4 أيام على ذمة التحقيقات، متهم بقتل زوجته بعد تعديه عليها بالضرب المبرح، بسبب خلافات زوجية بينهما بمنطقة الطالبية في الجيزة.

كانت نشبت مشادة كلامية بين المجني عليها وزوجها، على إثر خلافات زوجية سابقة بينهما، وتطورت حتى تعدى عليها الزوج بالضرب المبرح، فسقطت السيدة أرضا وفارقت الحياة على يديه

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بمقتل سيدة في ظروف غامضة بمنطقة الطالبية.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لسيدة مصابة بسجحات وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتحفظت الجهات المعنية على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

عقوبة القتل

من ناحيته، قال “ رامي عبداللاه” المحامي إن عقوبات القتل في القانون المصرى رادعة حتي يكون عبره لكل من تسول له نفسه لارتكاب مثل هذه الجرائم، وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة.

فنصت المادة 230 من قانون العقوبات أن:"كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

كذلك يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد.

ويعاقب بالإعدام كل من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.

كذلك يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.

وتابع المحامي: يحكم علي المتهم بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى

واضاف عبدالاه : يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخر