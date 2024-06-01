السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، سير العمل بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، والذي تم إنشاؤه مؤخرًا ضمن المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة على مستوى الجمهورية.

وكان قد افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس ضمن افتتاحات مراكز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية للمساهمة في دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة ودعم جهود التنمية بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة وذلك عبر شبكة موحدة.

تحسين جودة خدمات

وتعد الشبكة محورًا رئيسيًا لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية وتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ، بتقليص زمن الاستجابة للحدث والتعاون والتكامل بين الجهات المعنية وإتاحة البيانات الدقيقة، بالإضافة إلى الحفاظ على خصوصية بيانات الدولة وترشيد الأعباء المالية وتقليص زمن الاستجابة للأحداث الطارئة وسرعة التعامل مع الحوادث والكوارث من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والمحافظات والهيئات.

وتفقد محافظ أسيوط ورئيس الجامعة، أقسام مركز السيطرة واستمع إلى شرح عن مكونات المركز وتصميمه الذي جاء وفقًا لأحدث نظم التكنولوجيا الحديثة وتابع عن طريق اتصال مرئي بالبث المباشر قنوات الربط مع المحافظات والمركز الرئيسي للشبكة الوطنية، وشاهدا سير العمل بمنظومة تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين وكيفية التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.

ووجَّه المحافظ بضرورة جاهزية الشبكة الوطنية؛ لمتابعة ورصد أية أعمال تتم في نطاق المحافظة على مدار الساعة والوقوف على الحالة العامة وتذليل أى معوقات والسيطرة عليها أولًا بأول من خلال ربط مختلف عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز السيطرة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة طبقًا لأحدث المعايير العالمية.

 دعم خطط التأمين والتنمية المستدامة

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مركز السلامة والطوارئ سيحقق التعاون الكبير بين الجهات وبعضها خاصة في حالة الطوارئ والأزمات بما يساهم في أداء الخدمات بصورة أسرع وأفضل، بالإضافة إلى دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة ودعم جهود التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة وذلك عبر شبكة موحدة ومؤمنة تعد العمود الفقري لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية وتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث والتعاون والتكامل بين الجهات المعنية وإتاحة البيانات الدقيقة.

وأوضح المحافظ أن المركز يُعَّد نموذجًا لسرعة الاستجابة والتنسيق في حالة الطوارئ والأزمات بما يسهم في أداء الخدمات بصورة أسرع وسيقدم تعاونًا بين جميع الجهات لتقديم خدمات سريعة في حالة الحوادث والأزمات وسرعة التدخل من الجهة المعنية لمواجهة تلك المشكلات، لافتًا إلى إنه تم تكثيف البرامج التدريبية للعاملين بمركز السيطرة لرصد الأحداث الطارئة ومتابعتها على مدار الساعة، ليكونوا على قدر المسئولية وبما يساهم في تحقيق الاستدامة والاستمرارية لهذا المركز على أكمل وجه.

من جهته، أشاد رئيس جامعة أسيوط، بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالمحافظة والذي تم تنفيذه في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي ضمن المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة على مستوى الجمهورية، والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجهًا الشكر لمحافظ أسيوط على تعاونه والتنسيق المستمر بين جامعة أسيوط والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، في دعم وتنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة وتنفيذ المبادرات الرئاسية والتنموية فى القطاعات كافة.

جانب من الجولة
جانب من الجولة
اسيوط جامعة أسيوط الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة السيسي الاتصالات

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