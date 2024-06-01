السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

6 مصابين فى انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بالشرقية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

وقع حادث انفجار أسطوانة غاز داخل منزل نطاق مركز ههيا بـمحافظة الشرقية، أسفر عن إصابة 6 مواطنين بحروق متعددة.

البداية بتلقي مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ههيا، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمنزل بعزبة الأوقاف نطاق مركز ههيا، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق بمنزل إثر انفجار أسطوانة غاز مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بحروق متعددة، وتم نقلهم إلى مستشفى ههيا المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة لمباشرة التحقيقات.

حادث انفجار أسطوانة غاز داخل منزل محافظة الشرقية الاسعافات الأولية

مواد متعلقة

نفوق 4 مواشى فى حريق منزل بسوهاج

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بحلوان

اختناق 3 مواطنين جراء حريق نشب داخل نادى السكة الحديد

إخماد حريق مطعم بالبدرشين دون إصابات

الأكثر قراءة

السعر الجديد للخبز المدعم وموعد التطبيق على مستوى الجمهورية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

أسعار لحوم الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة 2024

الحكومة تفتح الباب أمام القطاع الخاص لإنتاج وبيع الكهرباء للمستهلكين

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار الدواجن اليوم السبت 1 يونيو 2024 في بورصه الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «4»

ماجد حبته

لقاء مهم فى بكين

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين

نزوح ومجازر متواصلة لليوم 239 تواليًا فى غزة

السيناريوهات الثلاثة لصفقة وقف إطلاق النار