6 مصابين فى انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بالشرقية

وقع حادث انفجار أسطوانة غاز داخل منزل نطاق مركز ههيا بـمحافظة الشرقية، أسفر عن إصابة 6 مواطنين بحروق متعددة.

البداية بتلقي مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ههيا، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمنزل بعزبة الأوقاف نطاق مركز ههيا، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق بمنزل إثر انفجار أسطوانة غاز مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بحروق متعددة، وتم نقلهم إلى مستشفى ههيا المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة لمباشرة التحقيقات.