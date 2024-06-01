محافظ القليوبية: الدولة تعمل لصالح المواطن.. ولا تغيير فى منظومة الخبز

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية بعدد من مخابز الخبز المدعم بمدينة بنها بعد قرار مجلس الوزراء بتحريك سعر الرغيف من 5 قروش إلى 20 قرشًا؛ وذلك للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وتقديم الخبز بجودة عالية مطابقة للمواصفات القياسية؛ فضلًا عن تذليل أي معوقات تخص منظومة الخبز لدى أصحاب المخابز أو المواطنين.

وخلال الجولة تفقد المحافظ المخابز وحرص على متابعة جودة الإنتاج، والتأكد من وزن الرغيف ونظافة المستلزمات والمعدات بالمخبز وتقديم الخبز بجودة عالية للمواطن، كما استمع المحافظ إلى آراء عدد من المواطنين حول منظومة الخبز ومدى رضاهم عن جودة الخبز المقدم.

وأشار إلى أن الدولة تعمل لصالح المواطن، مؤكدًا على عدم وجود تغيير في منظومة الخبز، بل هناك ثبات في منظومة الطحن والقمح والصوامع والتوزيع، مع الحفاظ على نفس الجودة.

وأكد محافظ القليوبية على ضرورة متابعة ضبط الأسعار في الأسواق والمحلات التجارية والمجمعات الاستهلاكية ومحلات الجزارة بكل المدن والمراكز والأحياء ومواجهة جشع التجار والتخفيف عن المواطنين.

وشدد "الهجان" على مسئولي التموين بتذليل كل العقبات التي قد تعوق المنظومة وتكثيف الحملات اليومية بالمرور على المخابز ومتابعة سير العمل بها؛ للتأكد من جودة الإنتاج بشكل سليم وحل جميع المشكلات التي تواجه المواطنين وتحرير محاضر للمخالفين، حيث تم خلال الجولة تحرير عدد 2 محضر لمخبزين لمخالفتهما المواصفات المقررة للرغيف.