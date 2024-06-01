مواعيد مباريات اليوم السبت 1-6-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم السبت 1 يونيو 2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 1 يونيو 2024 مباراة ريال مدريد الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا، ومباراة فاركو ضد الواسطى، ومباراة إنبي ضد النجوم، ومباراة فيوتشر ضد بترول أسيوط، في دور 32 من بطولة كأس مصر.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ريال مدريد X بروسيا دورتموند.. في تمام الساعة العاشرة مساء، ومنقولة عبر قناة Bein Sports HD1.

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة

- مباراة فاركو ضد الواسطى.. في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports.

- مباراة إنبي ضد النجوم.. في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports.

- مباراة فيوتشر ضد بترول أسيوط.. في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

سيلتقي الأهلي مع مضيفه فاركو، في الرابع عشر من يونيو المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

سيلتقي الأهلي مع مضيفه سيراميكا كليوباترا، في الرابع عشر من يونيو المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

سيلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب بوركينا فاسو، يوم السادس من يونيو المقبل، في إطار الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويمكن متابعة المباريات من خلال مجموعة قنوات بين سبورت ومجموعة تايم سبورت الرياضية.

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