"أبرزها ضربات الشمس والتسمم الغذائى".. نصائح هامة للحماية من أمراض الصيف

قال الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، إن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر بالسلب على صحة الإنسان، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى الإغماء وهبوط الدورة الدموية، والتهابات الجلد أو حمو النيل، وسببه التعرق والحرارة، بالإضافة إلى تورم القدمين وتقلص العضلات، والأخطر الإجهاد الحراري وضربة الشمس.

وأضاف حتة، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من الضروري الاهتمام بالتغذية السليمة لتجنب مضاعفات الحر الخطيرة على صحة الإنسان، فاختلال كيمياء وظائف الجسم قد ينتج عن تناول الطعام دون شرب كميات كافية من المياه أو العكس، والأعراض هي: صداع ودوخة ونوبة الإجهاد الحراري، أي عدم القدرة على حفظ الاتزان.

ضربة الشمس أخطر من الإجهاد الحرارى

وأوضح أستاذ الصحة العامة أن ضربة الشمس أخطر من الإجهاد الحراري، وسببها الرئيسي هو التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، والتأثير يكون على المركز المتحكم في درجة حرارة الجسم، وبالتالي ترتفع حرارة الجسم فوق الـ42 درجة، بجانب احمرار العينين والتشنجات، وفي بعض الحالات يدخل المصاب في غيبوبة، وينقل إلى العناية المركزة.