حالة الطقس اليوم السبت 1 يونيو 2024 في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 1 يونيو في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 1-6-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر خلال بيانها اليومي حيث أكدت ارتفاع درجات الحرارة في كافة محافظات الجمهورية خلال الأيام المقبلة، وذلك حتى دخول فصل الصيف يوم 20 يونيو الجاري حيث تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري طقس حار خلال الساعات النهاردة وطقس معتدل خلال ساعات الليل.

حالة الطقس اليوم السبت

تشهد البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية ولطيف على سانت كاترين بينما يكون مائل للحرارة وحار نسبيًا على الدلتا والقاهرة، ويكون حار إلى شديد الحرارة نسبيًا على باقي الأنحاء نهارًا وعن حالة الطقس ليلًا يكون لطيف لمائل للبرودة على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية المصاحبة لحالة الطقس تشهد البلاد اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وسرعة الرياح (50:35 كيلومتر في الساعة، وارتفاع الأمواج (2.5:1.5 متر).

حالة الطقس غدًا

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع استمرار الموجة الحارة على كافة الأنحاء حتى يوم الخميس المقبل الموافق 6 يونيو.

وأضافت، هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

أوضحت الأرصاد أن الطقس من السبت 1 يونيو إلى الأربعاء 5 من نفس الشهر، من المتوقع أن تشهد نشاط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

تسجل درجات الحرارة العظمى المتوقعة في الظل، خلال الموجة الحارة 44 درجة على جنوب الصعيد، وتتراوح الموجة الحارة الجديدة من حارة إلى شديدة الحرارة، ومستمرة حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل.

حالة الطقس في الاسكندرية لمدة أسبوع

تعرضت الإسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالى، لموجة من الطقس الحار، إذ سجلت درجة الحرارة الكبرى 34 درجة مئوية.

ووفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يسود الاسكندرية طقس حار نسبيًا شديد الحرارة وقت الظهيرة، وتتراوح درجات الحرارة بين 21 درجة للصغرى و34 للكبرى، فيما بلغت نسبة الرطوبة 32 %.

اقرأ أيضا

الأرصاد تحذر: موجة حارة تضرب البلاد بداية من اليوم