السبت 01 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إنجاز غير مسبوق فى حجم الاستثمارات بـ"المنيا الجديدة".. وزير الإسكان يكشف

وزير الإسكان
وزير الإسكان

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن حجم الاستثمارات التي تم إنفاقها بمدينة المنيا الجديدة خلال 10 سنوات، بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ 2014 وحتى الآن، يُعادل ضعف ما تم إنفاقه خلال 28 عامًا منذ نشأة المدينة عام 1986 وحتى عام 2014.

"الجزار": التطور الكبير فى حجم الإنفاق الاستثمارى بالمدن الجديدة 

 

ولفت إلى أن هذا التطور الكبير فى حجم الإنفاق الاستثمارى بالمدن الجديدة بشكل عام، خاصة فى صعيد مصر، يهدف إلى رفع نسبة الحضر بتلك المحافظات، ما يؤدى إلى زيادة معدلات التنمية الاقتصادية، وتوفير الفرص الاستثمارية وفرص العمل.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار أن مدينة المنيا الجديدة تقع على هضبة مستوية ارتفاعها بين 127-137 مترًا فوق سطح البحر شرق النيل أمام مدينة المنيا الأم، وتتميز بإطلالة رائعة على نهر النيل من هذا الارتفاع الشاهق وبطول حدها الغربي، ما يعطيها تميزًا وتفردًا بين المدن الجديدة، ويجعلها مصدر جذب للاستثمارات والسكان، كما تتميز بتوسطها بين الشمال والجنوب فهى تبعد 250 كم عن القاهرة، وترتبط بأنحاء الجمهورية عن طريق 5 محاور طرق رئيسية.

وأشار المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية التى تم ويجرى تنفيذها بالمدينة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بلغ 27688 وحدة سكنية، ضمن المبدارة الرئاسية سكن لكل المصريين، ومشروعات "سكن مصر – دار مصر – جنة"، هذا بخلاف 12824 وحدة سكنية تم وجارٍ تنفيذها من خلال جهات أخرى والقطاع الخاص، بجانب عشرات المشروعات الخدمية المتنوعة لخدمة سكان المدينة، ومشروعات المرافق المختلفة.

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وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة أن المدينة تضم العديد من المشروعات السكنية التي يتم تنفيذها بمعرفة القطاع الخاص، بجانب المشروعات الطبية والتجارية والإدارية واللوجستية والترفيهية والتعليمية (تضم المدينة عددًا من الجامعات الحكومية والخاصة، والمعاهد العليا)، والأندية الرياضية، مؤكدًا أن المدينة تسير بخطى حثيثة نحو تحقيق الأهداف التنموية التى أنشئت من أجلها.

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الدكتور عاصم الجزار الاسكان التنمية الاقتصادية فرص العمل المدن الجديدة

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