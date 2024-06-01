"رفعت عيني للسما".. عرض بمركز الإبداع الفني

فيلم رفعت عيني للسما، والحائز علي جائزة العين الذهبية في مهرجان كان بدورته السابعة والسبعين للعام 2024، محور الأمسية السينمائية التي ينظمها مركز الإبداع الفني.

موعد وتفاصيل عرض رفعت عيني للسماء

ينظم مركز الإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة من مساء الأربعاء الموافق 12 يونيو، أمسية ثقافية بمقر المركز الكائن في ساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، أمسية سينمائية لعرض الفيلم المصري التسجيلي والحاصل علي جائزة العين الذهبية في مهرجان كان خلال نسخته الــ 77 والمنقضية قبل أيام.

تتضمن الأمسية التي تعقد بحضور صناع الفيلم، عرض رفعت عيني للسما، يعقبها ندوة نقاشية حول الفيلم مع الجمهور من الحضور.

وكان الفيلم التسجيلي رفعت عيني للسما، قد مثل مصر في دورة مهرجان كان السينمائي هذا العام، وحصد صناعه جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي.

وفيلم “رفعت عيني للسماء”، هو أول فيلم مصري يحصل على الجائزة ضمن فعاليات مهرجان كان، ومن بطولة فريق مسرح بانوراما برشا بالصعيد، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق. والفيلم من إخراج وتأليف ندي رياض وتبلغ مدة عرضه 102 دقيقة.

ويتناول فيلم "رفعت عيني للسما" قصة فرقة "بانوراما البرشا" المسرحية للفتيات من قرية البرشا والتابعة لمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، وعندما يقررن تأسيس فرقة مسرحية، وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، بشوارع قريتهن الصغيرة لتسليط الضوء علي القضايا التي تؤرقهن كالزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات، بينما يمتلكن أحلاما كبيرة.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد كرمت أول أمس ــ الخميس ــ فريق وصناع عمل فيلم رفعت عيني للسما، وخلال التكريم وأشار المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة، عمر الفقي، إلي أن الشركة المتحدة تضع دعم ورعاية المبدعين علي رأس أولوياتها، لما لهم من دور مهم في تكوين الوعي وحفظ ريادة مصر في كافة مجالات الإبداع في الفنون والآداب وبخاصة الدراما المرئية والفنون السينمائية.

وكان فريق عمل فيلم رفعتي عيني للسماء، وبعد إعلان مشاركتهن في فعاليات النسخة 77 من مهرجان كان السينمائي، قد سافرن إلي فرنسا، حيث قدمن عرضا فنيا في شوارع مدينة كان لفتت أنظار العالم كله.