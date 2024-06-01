السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انطلاق حملات لرفع الإشغالات وتجميل الشوارع بحي شرق ومركز البداري في أسيوط

حملة اشغالات
حملة اشغالات

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، جميع رؤساء المراكز والأحياء بشن حملات مفاجأة لرفع كافة الاشغالات والتعديات التي تعوق حركة المرور حفاظًا علي المواطنين وتوفير بيئة آمنة لهم بتحسين كفاءة الشوارع.


وأوضح اللواء عصام سعد إلي أن هذه الحملات تتم بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة بهدف القضاء على جميع الاشغالات والظواهر السلبية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة للمخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم.


استمرار الحملات بمختلف المراكز والقرى


وأشار محافظ أسيوط،الى انه تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع الاشغالات بمركز ومدينة البداري حيث تم رفع كافة الاشغالات والمعوقات الرئيسية بالشوارع الرئيسية بالمركز.


وذلك تحت إشراف محمد حسن الديب رئيس المركز بالتنسيق مع مسئولي قسم الاشغالات والبيئة بالمركز مشيرًا إلي استمرار حملات رفع الإشغالات والتجميل فى جميع المراكز لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين ومنع أصحاب المحلات من استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة.


كما قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بحي شرق أسيوط بشن حملة مكبرة لإزالة الاشغالات حيث تم رفع جميع الاشغالات الموجوده أمام أبراج السعوديين وذلك تحت إشراف سيد عبد الجواد رئيس حي شرق بمعاونة سيد عباس وعاصم ابراهيم نائبي رئيس الحي ومسئولي قسم الاشغالات والبيئة والنظافة وتم التنبيه علي أصحاب المحال بعدم وضع أي إشغالات تعوق حركة  المواطنين بالشارع مره اخرى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين كما تم رفع فروع الأشجار وتقليمها بشارع الثورة لتجميل الشارع.

 

وأشار اللواء عصام سعد، إلى استمرار حملات الاشغالات والنظافة بمختلف المراكز والقرى، وذلك لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات لضمان توفير مناخ ملائم للمواطنين وإعادة الوجه الحضاري والجمالية للمحافظة كسابق عهدها ورفع جميع التعديات.

حملة اشغالات
حملة اشغالات
حملة اشغالات
حملة اشغالات
حملة اشغالات
حملة اشغالات
حملة اشغالات
حملة اشغالات
حملة اشغالات
حملة اشغالات
حملة اشغالات
حملة اشغالات
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط كافة الاشغالات والتعديات حفاظ ا علي المواطنين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بحى شرق أسيوط

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