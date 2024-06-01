السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انتظام لجان امتحانات الثانوية الأزهرية فى مطروح

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

تابع فضيلة الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم السبت، أداء طلاب «القسم العلمي»، والذين بلغ عددهم 183 طالبًا وطالبة، لامتحان مادتي «الفقه والحديث»، في أول أيام امتحانات الثانوية الأزهرية، بلجنة الحمام المشتركة، التابعة لإدارة الحمام التعليمية.

وأكد رئيس المنطقة أن اللجان يسودها الهدوء والانضباط، مشيدًا بانتظام اللجان وتوفير كل سبل الراحة من إضاءة وتهوية للطلاب، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الامتحانية.

وخلال تفقده للجان وجه فضيلة الشيخ عبدالعظيم سالم للطلاب كلمات التشجيع والتحفيز، ناصحًا لهم بضرورة التركيز في أداء الامتحانات حتى يجنوا ثمار جهدهم طوال العام ويحصلوا على المراكز الأولى.

من جهته، تابع فضيلة الشيخ عطية سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية لمنطقة مطروح الأزهرية، لجنة «بنين مطروح»، التابعة لإدارة مطروح التعليمية، حيث تابع إجراءات دخول الطلاب للجان، وتأكد من التزام الجميع بالضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، موجهًا بتوفير الأجواء المناسبة للطلاب بما يساعدهم على تأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

كما اطمأن من الطلاب على مستوى الامتحانات، وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

جانب من امتحانات الثانوية الأزهرية
جانب من امتحانات الثانوية الأزهرية
جانب من امتحانات الثانوية الأزهرية
جانب من امتحانات الثانوية الأزهرية
جانب من امتحانات الثانوية الأزهرية
جانب من امتحانات الثانوية الأزهرية
جانب من امتحانات الثانوية الأزهرية
جانب من امتحانات الثانوية الأزهرية
جانب من امتحانات الثانوية الأزهرية
جانب من امتحانات الثانوية الأزهرية
جانب من امتحانات الثانوية الأزهرية
جانب من امتحانات الثانوية الأزهرية
جانب من امتحانات الثانوية الأزهرية
جانب من امتحانات الثانوية الأزهرية
جانب من امتحانات الثانوية الأزهرية
جانب من امتحانات الثانوية الأزهرية
جانب من امتحانات الثانوية الأزهرية
جانب من امتحانات الثانوية الأزهرية
طلاب القسم العلمي 183 طالب وطالبة الفقه الحديث امتحانات الثانوية الازهرية

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