أماكن منافذ وزارة الزراعة على مستوى الجمهورية.. انخفاض كبير في أسعار الأضاحي بها

مع حلول عيد الأضحى 2024، يزداد اهتمام المواطنين بشراء الأضاحي، بحثًا عن أفضل الأنواع بأسعار مناسبة، وتأتي منافذ وزارة الزراعة لتلبية هذه الاحتياجات، حيث توفر الأضاحي الحية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الخارجية، وأعلنت وزارة الزراعة عن توفير 14 منفذًا لبيع لحوم الأضاحي الحية موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.

وتتميز هذه المنافذ بتقديم أسعار مخفضة للأضاحي، وتتوفر في المنافذ مختلف أنواع الأضاحي من الأبقار والجاموس والأغنام، وذلك لتلبية احتياجات جميع المواطنين، وتخضع الأضاحي المعروضة في المنافذ لرقابة بيطرية صارمة للتأكد من سلامتها وصحتها، تُتيح المنافذ للمواطنين إمكانية الدفع نقدًا أو بالبطاقات، وذلك لتسهيل عملية الشراء.

قائمة بأماكن منافذ وزارة الزراعة على مستوى الجمهورية

المحافظة الموقع القاهرة منفذ الجمارك - منفذ أوسيم بشارع أبوقرن بمركز أوسيم الجيزة منفذ ابني بيتك في المنطقة الثانية - منفذ ابني بيتك في المنطقة الرابعة عشرة الإسكندرية منفذ الجمارك الإسماعيلية منفذ طريق الإسماعيلية - القاهرة بورسعيد منفذ طريق بورسعيد - الإسكندرية الدقهلية منفذ طريق المنصورة - السمنود الشرقية منفذ طريق الزقازيق - بلبيس الدلتا منفذ طريق دمياط - المنصورة الغربية منفذ طريق طنطا - المحلة الكبرى المنيا منفذ طريق المنيا - أسيوط أسيوط منفذ طريق أسيوط - سوهاج سوهاج منفذ طريق سوهاج - قنا قنا منفذ طريق قنا - الأقصر أسوان منفذ طريق أسوان - إدفو

نصائح لشراء الأضحية من منافذ وزارة الزراعة