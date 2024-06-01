السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أماكن منافذ وزارة الزراعة على مستوى الجمهورية.. انخفاض كبير في أسعار الأضاحي بها

الاضاحي - أرشيفية
الاضاحي - أرشيفية

مع حلول عيد الأضحى 2024، يزداد اهتمام المواطنين بشراء الأضاحي، بحثًا عن أفضل الأنواع بأسعار مناسبة، وتأتي منافذ وزارة الزراعة لتلبية هذه الاحتياجات، حيث توفر الأضاحي الحية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الخارجية، وأعلنت وزارة الزراعة عن توفير 14 منفذًا لبيع لحوم الأضاحي الحية موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.

وتتميز هذه المنافذ بتقديم أسعار مخفضة للأضاحي، وتتوفر في المنافذ مختلف أنواع الأضاحي من الأبقار والجاموس والأغنام، وذلك لتلبية احتياجات جميع المواطنين، وتخضع الأضاحي المعروضة في المنافذ لرقابة بيطرية صارمة للتأكد من سلامتها وصحتها، تُتيح المنافذ للمواطنين إمكانية الدفع نقدًا أو بالبطاقات، وذلك لتسهيل عملية الشراء.

قائمة بأماكن منافذ وزارة الزراعة على مستوى الجمهورية

المحافظةالموقع
القاهرةمنفذ الجمارك - منفذ أوسيم بشارع أبوقرن بمركز أوسيم
الجيزةمنفذ ابني بيتك في المنطقة الثانية - منفذ ابني بيتك في المنطقة الرابعة عشرة
الإسكندريةمنفذ الجمارك
الإسماعيليةمنفذ طريق الإسماعيلية - القاهرة
بورسعيدمنفذ طريق بورسعيد - الإسكندرية
الدقهليةمنفذ طريق المنصورة - السمنود
الشرقيةمنفذ طريق الزقازيق - بلبيس
الدلتامنفذ طريق دمياط - المنصورة
الغربيةمنفذ طريق طنطا - المحلة الكبرى
المنيامنفذ طريق المنيا - أسيوط
أسيوطمنفذ طريق أسيوط - سوهاج
سوهاجمنفذ طريق سوهاج - قنا
قنامنفذ طريق قنا - الأقصر
أسوانمنفذ طريق أسوان - إدفو

 

نصائح لشراء الأضحية من منافذ وزارة الزراعة

  1. التوجه إلى أقرب منفذ في وقت مبكر لتجنب الازدحام.
  2. التأكد من هوية المنفذ للتأكد من أنه تابع لوزارة الزراعة.
  3. فحص الأضحية جيدًا للتأكد من سلامتها وصحتها.
  4. الحصول على شهادة صحية مع الأضحية.
  5. الالتزام بالتعليمات التي يحددها المنفذ لضمان عملية شراء آمنة.
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