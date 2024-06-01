تنفيذ برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية في أسوان

تواصل مديرية الشباب والرياضة في أسوان، فعاليات برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية، وذلك ضمن جهود المديرية لتنظيم الأنشطة المتنوعة.

ويتم تنفيذ برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بواسطة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة "الإدارة العامة للرياضة".

فعاليات برنامج "إطلالة 2"

يأتي ذلك فيما بدأت مديرية الشباب والرياضة بأسوان الإدارة العامة لتنمية النشء، فعاليات برنامج "إطلالة ٢" والذي تنظمة الإدارة المركزية لتنمية النشء، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

من جهته، كشف ناصر سليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، إن البرنامج يتضمن، تدريب النشء على تصميم وتفصيل الملابس.

وأضاف أن تنفذ الفعاليات بمركز شباب بدر بمشاركة النشء من أعضاء مراكز الشباب بعدد ٦٠ مشاركًا، ويتم التدريب مع مدربين متخصصين في مجال فن التفصيل، وتصميم الملابس.

جانب من الفعاليات