السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنفيذ برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية في أسوان

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

تواصل مديرية الشباب والرياضة في أسوان، فعاليات برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية، وذلك ضمن جهود المديرية لتنظيم الأنشطة المتنوعة. 

ويتم تنفيذ برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بواسطة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة "الإدارة العامة للرياضة".

فعاليات برنامج "إطلالة 2"

يأتي ذلك فيما بدأت مديرية الشباب والرياضة بأسوان الإدارة العامة لتنمية النشء، فعاليات برنامج "إطلالة ٢" والذي تنظمة الإدارة المركزية لتنمية النشء، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

من جهته، كشف ناصر سليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، إن البرنامج يتضمن، تدريب النشء على تصميم وتفصيل الملابس.

وأضاف أن تنفذ الفعاليات بمركز شباب بدر بمشاركة النشء من أعضاء مراكز الشباب بعدد ٦٠ مشاركًا، ويتم التدريب مع مدربين متخصصين في مجال فن التفصيل، وتصميم الملابس.

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
مديرية الشباب والرياضة بأسوان تنشيط الرياضة الأحياء السكنية الأنشطة المتنوعة فاعليات

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