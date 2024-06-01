السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في أول يوم.. رابط تقديم المدارس الحكومية رياض الأطفال 2024-2024

رياض الأطفال
رياض الأطفال

رابط تقديم المدارس الحكومية رياض الأطفال 2024-2025 من أكثر الكلمات البحثية التي تتصاعدة حدة البحث عنها عبر المنصات الإلكترونية، وذلك في الساعات الأولى من تفعيل الموقع الإلكتروني الخاص بتقديم طلبات الالتحاق بالمدارس خلال العام الدراسي المقبل 2024-2025.

رابط تقديم المدارس الحكومية رياض الأطفال 2024-2024

فعلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط تقديم المدارس الحكومية رياض الأطفال 2024-2024 من خلال هذا الرابط (من هنا) والذي خصصته الوزارة لتلقي طلبات أولياء أمور الأطفال من سن 4 - 5 سنوات الراغبين في إلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية شعبة رياض الأطفال وفقا للشروط المعلنة للتقديم عن سن الطالب ومحل سكنه.

ويتم إعلان أسماء الطلاب المقبولين من خلال الموقع الذي اعدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لخدمة أولياء الأمور من كافة محافظات الجمهورية وذلك على ثلاثة مراحل وفقا لعدد الطلاب المتقدمين والمدارس المحيطة بهم في كافة محافظات الجمهورية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بالشرقية

موقع وزارة التربية والتعليم.. تقديم المدارس الحكومية

المستندات المطلوبة للتقديم في مرحلة kg1

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المستندات المطلوبة للتقديم في مرحلة kg1 للعام الدراسي المقبل 2024 - 2025 حيث يتم تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني السابق ذكره فقط فيما يلي:-

شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر حديثة وصورة منها.

صورة بطاقة الرقم القومي لولي المر بشرط أن تكون سارية.

عدد 8 صور شخصية مقاس 4*6.

وصل للمياه أو الكهرباء باسم الأب أو الجد للأب وذلك للتأكد من عنوان الطفل.

يمكن إحضار صورة من عقد إيجار موثق بالشهر العقاري بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع عليه.

ختم البطاقة الصحية المرفقة بملف التقديم.

الطوابع الصحية اللازمة على دفتر التأمين الصحي بحسب سنة ميلاد التلميذ المقبول بالإضافة إلى صورة منها.

حضور الأب لتقديم في المدرسة المقبول بها الطفل وفي حالة سفره يتم تقديم الولاية التعليمة للأم وفي حالة الطلاق يجب تقديم ما يثبت الولاية التعليمية للأم.

شهادة الوفاة في حالة وفاة الوالد الطالب.

حافظة بلاستيكية.

txt

أبرزها الضبعة والذهب والمجوهرات.. المدارس البديلة للثانوية العامة بعد الإعدادية

txt

المدارس المصرية اليابانية بالغردقة تبدأ المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق بها

اقرأ أيضا 

موقع وزارة التربية والتعليم.. تقديم المدارس الحكومية

رابط تقديم المدارس الحكومية تقديم المدارس الحكومية المدارس الحكومية رياض الاطفال وزارة التربية والتعليم مرحلة KG1

مواد متعلقة

موقع وزارة التربية والتعليم.. تقديم المدارس الحكومية

الأكثر قراءة

السعر الجديد للخبز المدعم وموعد التطبيق على مستوى الجمهورية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

أسعار لحوم الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة 2024

الحكومة تفتح الباب أمام القطاع الخاص لإنتاج وبيع الكهرباء للمستهلكين

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار الدواجن اليوم السبت 1 يونيو 2024 في بورصه الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «4»

ماجد حبته

لقاء مهم فى بكين

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين

نزوح ومجازر متواصلة لليوم 239 تواليًا فى غزة

السيناريوهات الثلاثة لصفقة وقف إطلاق النار