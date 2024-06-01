في أول يوم.. رابط تقديم المدارس الحكومية رياض الأطفال 2024-2024

رابط تقديم المدارس الحكومية رياض الأطفال 2024-2025 من أكثر الكلمات البحثية التي تتصاعدة حدة البحث عنها عبر المنصات الإلكترونية، وذلك في الساعات الأولى من تفعيل الموقع الإلكتروني الخاص بتقديم طلبات الالتحاق بالمدارس خلال العام الدراسي المقبل 2024-2025.

رابط تقديم المدارس الحكومية رياض الأطفال 2024-2024

فعلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط تقديم المدارس الحكومية رياض الأطفال 2024-2024 من خلال هذا الرابط (من هنا) والذي خصصته الوزارة لتلقي طلبات أولياء أمور الأطفال من سن 4 - 5 سنوات الراغبين في إلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية شعبة رياض الأطفال وفقا للشروط المعلنة للتقديم عن سن الطالب ومحل سكنه.

ويتم إعلان أسماء الطلاب المقبولين من خلال الموقع الذي اعدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لخدمة أولياء الأمور من كافة محافظات الجمهورية وذلك على ثلاثة مراحل وفقا لعدد الطلاب المتقدمين والمدارس المحيطة بهم في كافة محافظات الجمهورية.

المستندات المطلوبة للتقديم في مرحلة kg1

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المستندات المطلوبة للتقديم في مرحلة kg1 للعام الدراسي المقبل 2024 - 2025 حيث يتم تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني السابق ذكره فقط فيما يلي:-

شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر حديثة وصورة منها.

صورة بطاقة الرقم القومي لولي المر بشرط أن تكون سارية.

عدد 8 صور شخصية مقاس 4*6.

وصل للمياه أو الكهرباء باسم الأب أو الجد للأب وذلك للتأكد من عنوان الطفل.

يمكن إحضار صورة من عقد إيجار موثق بالشهر العقاري بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع عليه.

ختم البطاقة الصحية المرفقة بملف التقديم.

الطوابع الصحية اللازمة على دفتر التأمين الصحي بحسب سنة ميلاد التلميذ المقبول بالإضافة إلى صورة منها.

حضور الأب لتقديم في المدرسة المقبول بها الطفل وفي حالة سفره يتم تقديم الولاية التعليمة للأم وفي حالة الطلاق يجب تقديم ما يثبت الولاية التعليمية للأم.

شهادة الوفاة في حالة وفاة الوالد الطالب.

حافظة بلاستيكية.

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موقع وزارة التربية والتعليم.. تقديم المدارس الحكومية