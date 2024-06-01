نوسة الجبالي تحدت إعاقتها وحققت الذهب في أولمبياد المكسيك .. هذه قصتها

ايناس الجبالي، هى فتاة من قصار القامة في دمياط تحدت إعاقتها وظلت كل حين وحين تحطم أرقامها القديمة لتفوز بلقب جديد حتى استطاعت ان تحقق الذهب وتفوز بالميدالية الذهبية في وزن 41 كجم بكأس العالم لرفع الأثقال الپاراليمپى بالمكسيك.



ايناس الجبالي او كما تشتهر " نوسة " هي احدى فتيات مركز كفر في دمياط تحديدا قرية الإسماعيلية بمحافظة دمياط، والتحقت بالدراسة في المعهد الفني التجاري، وتحدت إعاقتها وهي قصر قامتها حيث كانت تتعرض لكثير من المضايقات من المجتمع من حولها وحتي من رفيقاتها بالدراسة، ولكن تشجيع والدها ومساندته لها كان العامل الأساسي للتغلب على جميع العقبات التي صادفتها.

في عام ٢٠١٥، كانت بداية انطلاق نوسة حيث شاركت في أسبوع شباب الجامعات، وكانت المفاجأة انها حققت المركز الاول والميدالية الذهبية على مستوى الجمهورية في ألعاب القوى في رمى الجلة وحصلت علي المركز الثاني في عدو 100 متر عام 2015 ومن هنا تبناها عميد الكلية وشجعها على الاستمرار.



كذلك اشتركت في بطولات رفع الاثقال علي مستوي الجمورية وحصلت علي المركز الثاني، في بطولة الباراليمبيك للجامعات المصرية عام ٢٠١٦ حصلت علي المركز الاول في ألعاب القوي.



رقم قياسي

وتقول نوسة الجبالي، أنا دائما ان الإنجاز هو تحقيق رقم قياسي جديد وتحطيم السابق وان الحياة هي إنجازات مستمرة لا تتوقف وقضيت أكثر من 60 يوما في معسكر مغلق، كنت فقط احاول التركيز على تحقيق رقم قياسي جديد في تلك البطولة، والآن حققت ذهبية العالم مضيفة انه باذن الله لن يكون الرقم الأخير والإنجاز الأكبر ولكنه قريبا سيتحطم بعد ان احقق إنجاز آخر وآخر لأجعل أهالي قريتي ومحافظتي باكملها دائما فخورين بي.



وقالت الجبالي أنا سعيدة باستقبال اهل بلدي، هم دائما يدعمونني، وسأنجح في دورة الألعاب الأوليمبية القادمة من أجل مصر وإسعاد هؤلاء الذين دائما يشعرونني أنهم فخورين بي، لذا سأسعي إلى تحقيق المزيد والمزيد من الإنجازات.