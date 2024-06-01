السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة الأزهر يوجه رسالة لطلاب الشهادة الثانوية

الدكتور سلامة جمعة
الدكتور سلامة جمعة داود

أكد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، جاهزية واستعداد مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية؛ لتوفير المناخ المناسب أمام طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها المختلفة (العلمي - الأدبي  - القراءات).

رئيس جامعة الازهر يحث الطلاب على الاجتهاد 

وحث رئيس جامعة الأزهر الطلاب على الجد والاجتهاد في هذا الشهر المبارك الذي نستقبل فيه بعد ساعات أيام العشر من ذي الحجة تلك الأيام المباركة التي أقسم بها المولى -عز وجل- في القرآن الكريم فقال: ﴿وَالْفَجْرِ  وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾.

وأعلن رئيس جامعة الأزهر أن الجامعة تفتح ذراعيها لاستقبال طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية في كلياتها المختلفة في القاهرة والأقاليم والتي تقترب من 100 كلية، و18 معهدًا.

ووجه رئيس جامعة الأزهر الشكر والتقدير إلى أولياء أمور الطلاب؛ لجهودهم المخلصة دعمًا لأبنائهم طوال العام الدراسي.

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية انطلقت اليوم السبت أول شهر يونيو، وتستمر حتى 15 يوليو القادم 2024م بمعدل ثلاثة أيام امتحان على مدار الأسبوع تتضمن (السبت - الاثنين - الأربعاء) القسم العلمي، وأيام (الأحد - الثلاثاء - الخميس) القسم الأدبي.

انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالفيوم

رئيس جامعة الأزهر طلاب الشهادة الثانوية الجامعة تفتح ذراعيها

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