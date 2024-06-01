السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هاني شنودة يحتفل مع جمهوره باليوم العالمي للموسيقى بأوبرا الإسكندرية.. اعرف التفاصيل

الموسيقار هانى شنودة
الموسيقار هانى شنودة

تستعد فرقة "المصريين"، بقيادة الموسيقار هاني شنودة، ومشاركة أوركسترا أوبرا بالإسكندرية، لإحياء حفلا موسيقيا بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى، وذلك يوم الجمعة الموافق 21 يونيو الجاري علي مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

هاني شنودة يحتفل مع جمهوره باليوم العالمي للموسيقى بأوبرا الإسكندرية

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويقدم خلاله "شنودة" برفقة فرقته نخبة من الأعمال الغنائية التي نجح من خلالها في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة، منها: الشوارع حواديت، غنوا للحياة، ماشية السنيورة، بنات كتير، ماتحسبوش يا بنات، أوقات اشوف ملامحك، إلى جانب بعض مؤلفات "شنودة" الخاصة التي قدمها لكبار المطربين منها: أنا باعشق البحر للفناة القديرة نجاة الصغيرة.

أسعار تذاكر حفل هاني شنودة بأوبرا الإسكندرية 

وطرحت إدارة الأوبرا التذاكر الخاصة بالحفل وانقسمت إلى فئتين الأولى بقيمة 130 جنيها، والثانية بـ 110 جنيهات.

ووضعت إدارة الأوبرا المصرية عدة شروط لحضور الحفل وهي:

-الأوبرا غير مسؤولة عن التذاكر التى يتم شرائها عن طريق اي مصادر اخرى غير ذلك.

-تفتح الابواب قبل ميعاد الحفل بساعة.

-عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الاوبرا المصريه ويلزم ارتداء البدلة كامله جاكيت كرافتة.

-غير مسموح بالجلوس الا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

-ممنوع دخول الاطفال الاقل من 7 سنوات.

-ممنوع التصوير.

-لا يوجد استرجاع او استبدال التذاكر.

-يتم غلق أبواب قاعة العرض وغير مسموح بالدخول نهائيا إلا بعد الإستراحة.

فرقة المصريين 

الجدير بالذكر أن فرقة المصريين، أسسها الموسيقار هاني شنودة عام 1977، وضمت منى عزيز، إيمان يونس، تحسين يلمظ، ممدوح قاسم، وعمر فتحي، وكتب لهم كبار الشعراء، منهم صلاح جاهين، عمر بطيشة، وعبدالرحيم منصور، بعد أن نجحت في تحقيق تواجد متميز على الساحة الفنية.

ومن ثم تفككت الفرقة بوفاة كل من تحسين يلمظ، وصلاح جاهين، وسفر كل من منى عزيز، وإيمان يونس، وتوقف نشاطها عام 1988 بعد أن أصدرت 6 ألبومات هى: بحبك لا، حرية، بنات كتير، ابدأ من جديد، ماشية السنيورة، وحظ العدالة، ثم أعاد شنودة ميلاد الفرقة عام 2010، بعناصر موهوبة واعدة، إلى جانب عدد من المغنيين الذين ضمتهم الفرقة في بداياتها.

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