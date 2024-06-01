السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب الله: استهدفنا موقع ‏البغدادى التابع لجيش الاحتلال بالأسلحة الصاروخية

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله عن استهداف موقع ‏البغدادي التابع لجيش الاحتلال بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابات مباشرة، وفق نبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية إصابتين في استهداف طيران الاحتلال دراجة نارية في بلدة مجدل سلم جنوب البلاد، وفق نبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى تعليمات للجيش بتوسيع مستوى الضربات على لبنان، وذلك في سياق تصعيد متبادل على جانبي الحدود، حيث أطلق حزب الله نحو 100 صاروخ على المناطق التي لم يتم إخلاؤها في الجليل الغربي.

حزب الله موقع ‏البغدادي جيش الاحتلال الأسلحة الصاروخية جنوب لبنان

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