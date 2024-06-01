حزب الله: استهدفنا موقع ‏البغدادى التابع لجيش الاحتلال بالأسلحة الصاروخية

أعلن حزب الله عن استهداف موقع ‏البغدادي التابع لجيش الاحتلال بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابات مباشرة، وفق نبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية إصابتين في استهداف طيران الاحتلال دراجة نارية في بلدة مجدل سلم جنوب البلاد، وفق نبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى تعليمات للجيش بتوسيع مستوى الضربات على لبنان، وذلك في سياق تصعيد متبادل على جانبي الحدود، حيث أطلق حزب الله نحو 100 صاروخ على المناطق التي لم يتم إخلاؤها في الجليل الغربي.