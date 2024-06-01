أبو الغيط يدشن مركز الدراسات الصيني-العربي للاصلاح والتنمية في شنجهاي

زار أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مدينة شنجهاي بعد مشاركته في أعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني في العاصمة بكين.

وكان المنتدي قد اختتم أعماله بنجاح ومشاركة واسعة من وزراء خارجية الدول العربية والصين بالإضافة إلى حضور قادة عرب والرئيس الصيني الجلسة الافتتاحية منه.

وتوجه أبو الغيط إلى مدينة شنجهاي، تلبية لدعوة من الجانب الصيني للمشاركة في مراسم إعطاء إشارة الانطلاق لبناء مقر مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية، والذي ينتهي تأسيس هيكله خلال ١٠٠ يوم.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن المركز يمثل مبادرة مهمة من الجانب الصيني لتعزيز العلاقات الثقافية والأكاديمية والعلمية مع الجانب العربي، فضلا عن نقل الخبرات في الحكم والإدارة والتنمية.

وأشار إلى أن الحكومة الصينية تبذل جهدا كبيرا لكي يكون هذا المركز منطلقا لكافة أوجه التعاون، وحاضنة للأفكار والتجارب التي تخص التنمية من كافة جوانبها، وقد حرص الرئيس الصيني "شي جين بينج" على التأكيد على أهمية دور المركز في تعزيز العلاقات بين الجانبين العربي والصيني خلال الكلمة المهمة التي ألقاها في افتتاح المنتدى العربي الصيني العاشر قبل يومين

وأضاف أن أبو الغيط حضر مراسم العد التنازلي للانتهاء من بناء الهيكل الأساسي للمركز، الذي يضم ١٧ طابقا، بجانب تشاي جون المبعوث الصيني لشئون الشرق الأوسط، أين دنغماي عميدة جامعة شنغهاي للدراسات الدولية.

وأشاد الأمين العام خلال مراسم الإطلاق بأنشطة المركز المختلفة وبالأخص ما تقدمه من دورات تدريبية دورية للمسئولين سواء من الدول العربية أو من الجامعة العربية، وذلك في إطار مساعي الجانبين للارتقاء بالتعاون العربي الصيني إلى آفاق أرحب.

التعاون العربي الصيني هدف المركز الأساسي

الجدير بالذكر أن مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية افتتح عام 2017 بجامعة شنغهاي للدراسات الدولية من أجل تعزيز الدراسات المتعلقة بالتعاون العربي الصيني، بالإضافة إلى عقد الدورات الدراسية والندوات والمحاضرات الخاصة بكبار مسئولين بالدول العربية حول عدة موضوعات من بينها التنمية العالمية، والحزام والطريق، وإقامة مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.

تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام للجامعة العربية قام بزيارة لعدد من المراكز العلمية والتكنولوجية المهمة في شنغهاي، كما التقى خوا يوان نائب عمدة المدينة، حيث أعرب عن إعجابه بالنهضة الاقتصادية الهائلة التي حققتها شنغهاي خلال عقود قليلة، مع النجاح في الحفاظ على طابع إنساني وحضاري مميز يعكس الإرث التاريخي الفريد للمدينة.

أكد أبو الغيط أن إمكانات التعاون وتبادل الخبرات والممارسات مع الجانب العربي في المستقبل لا حدود لها.