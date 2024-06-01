السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قادمون من أوروبا.. مرسى علم تستقبل 9 آلاف سائح اليوم

مطار مرسي علم
مطار مرسي علم

يستعد مطار مرسي علم الدولي على مدار ساعات اليوم السبت، لاستقبال 22 رحلة طيران دولية أوروبية تقل على متنها 9 آلاف سائح، ضمن 143 رحلة يستقبلها المطار بداية من اليوم السبت، وحتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث تقوم السلطات المختصة بتطبيق الإجراءات الأمنية والوقائية على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط.

وتبين من كشوف الرحلات المقرر وصولها على مدار ساعات اليوم وصول 9 آلاف سائح على متن 22 رحلة طيران بينها 7 رحلات من التشيك، وثلاث رحلات من سلوفاكيا، و4 رحلات من ألمانيا، و5 رحلات من إيطاليا ورحلة من بولندا وأخرى من سويسرا.

يذكر أنه يستقبل مطار مرسى علم الدولي على مدار الأسبوع الجاري بداية من البوم السبت وحتى نهاية الأسبوع، 143 رحلة طيران دولية أسبوعية تصل من 12 دولة أوروبية، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية فور وصولهم أرض المهبط حتي توصيلهم لمقر إقامتهم للاستمتاع بطقس وشواطئ البحر الأحمر.

وكشفت جداول رحلات الطيران خلال الأسبوع الجاري بمطار مرسى علم أن المطار سيستقبل 143 رحلة من ألمانيا وبولندا والتشيكوبلجيكي الأكثر وصولا، وكذلك هولندا وسويسرا والنمسا وعدد من الدول الأخرى المختلفة.

وقال سامح جمعة الخبير السياحي لـ"الدستور"، إن الفنادق السياحية بمدن الغردقة ومرسي علم تشهد نشاطًا ملحوظًا في نسب الأشغال والحجوزات، تزامنًا مع بدء الاجازة المدرسية مما يساهم في تدفق اعداد كبيرة من السياحة الداخلية، مؤكدًا أن موسم السياحة الصيفية لهذا العام مُبشر، تزامنًا مع زيادة أعداد الوفود السياحية ورحلات الطيران الدولية وخاصة القادمة من أوروبا، مشيرًا إلى أن السياحة الأوروبية تصدرت قائمة الاعلي وصولًا لمنتجعات الغردقة ومرسي علم، حيث تصدرت السياحة الألمانية والبلجيكية والإيطالية قائمة الجنسيات الوافدة لمنتجعات البحر الأحمر، لافتًا إلى أن نسب الإشغال بمعظم الفنادق وصلت لـ80%، تزامنًا مع وصول رحلات طيران دولية من مختلف المطارات الأوروبية.

مطار مرسى علم رحلة طيران رحلات الفنادق السياحية الغردقة السياحة الاوروبية

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