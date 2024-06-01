إصابة عامل بطلق ناري بسبب "خلافات الجيرة" في سوهاج

أصيب عامل بطلق نارى في بطنه في مشاجرة بين طرفين 4 أشخاص على إثر خلافات بينهم بسبب الجيرة في الأرض الزراعية بدائرة مركز دار السلام في شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة



تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، بنشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصاب

وانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد محمود طه رئيس مباحث المديرية.

وتبين من المعاينة والفحص، أن طرفيها كل من «ط. م» 49 سنة – سائق، و«عمر. ع» 41 سنة- مزارع، ويقيمان بدائرة المركز (طرف أول)، و«فاضل... ف» 64 سنة – عامل مصابًا بطلق ناري في البطن وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، و«إ. أ» 27 سنة – عامل، ويقيمان بدائرة المركز، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثاني من الطرف الأول السلاح المستخدم، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب، وقيام الثاني من الطرف الأول بإحداث إصابة الأول من الطرف الثاني من السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة بأرضهم الزراعية

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.