أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم السبت 1 يونيو 2024

استقرار أسعار الفراخ البيضاء داخل السوق المصري وبشكل خاص الدواجن البيضاء، كما ارتفع البيض في بورصة الدواجن اليوم السبت 1 يونيو 2024، وفقا لآخر تحديثات بورصة الدواجن ولمساعدة الملايين من ربات البيوت في تخزين السلع الغذائية الأساسية، على رأسها البروتين الداجني.

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

ورصد ضمن أسعار الطيور بعد استقرار الملحوظ بالبورصة، إذ وصلت أسعار الفراخ البيضاء لنحو 93 جنيهًا من المزارع ويصل للمستهلك بنحو 105 جنيهات.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 1يونيو

تعرض “الدستور” للقراء أسعار الطيور والبيض في بورصة الدواجن اليوم السبت 1 يونيو 2024 والتي جاءت كما يلي:-

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 93 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك في الأسواق بـ105 جينهات.

وبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي السبت 1يونيو 2024 في بورصة الدواجن ما بين 115 لـ120 جنيها وتصل للمستهلك بـ130 جينهًا.

سعر كيلو الساسو السبت 1 يونيو 2024 في بورصة الدواجن 104 جنيهات لتصل للمستهلك في الأسواق بـ115 جنيها.

سعر طبق البيض اليوم السبت 1 يونيو 2024

وناهز سعر طبق البيض البلدي اليوم السبت 1 يونيو 2024 في بورصة الدواجن 130 جنيها ويصل للمستهلك بـ140 جنيها.

وجاء سعر طبق البيض الأبيض السبت 1يونيو 2024 في بورصة الدواجن 130 جنيها ويصل للمستهلك بـ 140 جنيها.

وحقق سعر طبق البيض الأحمر اليوم السبت 1 يونيو 2024 في بورصة الدواجن 129 جنيها ويصل للمستهلك بـ 135 جنيها.

أسعار البانيه اليوم السبت 1 يونيو 2024

وسجل سعر البانيه اليوم 1يونيو 205 جنيها وتصل للمستهلك 215 جنيها.

أسعار الأوراك اليوم السبت 1 يونيو 2024

ووصل سعر "الأوراك" اليوم السبت 1يونيو 80 جنيها وتصل إلى المستهلك 100 جنيه.

وحل سعر "الصدور" اليوم السبت 1يونيو 2024 مايو 140 جنيها وتصل المستهلك 145 جنيها.

وسجل سعر الكبد والقوانص اليوم الخميس السبت 1يونيو 2024 بين 90 إلى 100 جنيه للكيلو.

وسجل أسعار "الأجنحة" اليوم السبت 1يونيو 2024 بـ65 جنيها وتصل المستهلك 70 جنيها.

وقدر سعر "الهياكل" اليوم السبت 1يونيو 2024 بـ45 جنيها وتصل إلى المستهلك 60 جنيها.

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