السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء تلقي طلبات تظلمات الشهادة الإعدادية بالجيزة اليوم

طلبات تظلمات الشهادة
طلبات تظلمات الشهادة الإعدادية

تفتح مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، باب التظلمات للشهادة الإعدادية، ابتداء من اليوم السبت ولمدة 15 يوما.

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن 721 طالبا بالصف الثالث الإعدادي حصلوا على الدرجات النهائية في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024. 

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الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 

يتاح الأن لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة للاستعلام عن النتيجة برقم جلوس الطالب. 

خطوات الاستعلام على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة -الدخول على الموقع من هنا https://www.gizaedu.net

-كتابة رقم جلوس الطالب، ثم الضغط على عرض النتيجة 


 جدير بالذكر، أنه اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الخميس الماضي، نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ( الدور الأول للفصل الدراسي الثاني).

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 وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ٨٧،٠٥%، حيث بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات ١٩٠٩٧٧ طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين ١٦٥٠٨٦ طالبا وطالبة. وجاءت نسبه النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني ٩٦،٩٧% كما جاءت نسبه النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع 94،29% ولمدارس المكفوفين ١٠٠ %. 

 كما اعتمد المحافظ ترتيب الإدارات في نتائج الامتحانات للشهادة الإعدادية وجاءت إدارة الهرم التعليمية في المركز الأول بنسبة 92،27 % والشيخ زايد 91،98% والوراق 91،17 % والدقي 90،87% والعجوزة 90،69% وشمال الجيزة 89،60% والعمرانية 88،97% والصف 88،46% و٦ اكتوبر 88،37% وجنوب الجيزة 88،03% ومنشأة القناطر ٨٧،٧٥% والبدرشين 87،29% واطفيح 86،62% وحدائق أكتوبر 86،49% والعياط 86،32% وكرداسة 85،53% وبولاق الدكرور 82،27% وأبو النمرس 80،78% وأوسيم 80،55% والحوامدية 78،42% والواحات البحرية 76،30%

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