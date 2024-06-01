دعمًا من محافظ أسوان.. تجهيز 3 مشاغل لتدريب السيدات بقرى "حياة كريمة"

أجرى داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في أسوان تجهيز 3 مشاغل جديدة لتدريب السيدات والفتيات على أعمال الخياطة ومنتجات الملابس، داخل 3 من الوحدات الصحية التي تم تحديثها وتطويرها، وفقًا لبروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومى للمرأة ووزارة الصحة.

جاء ذلك استكمالًا لسلسلة الخدمات المتنوعة التى تقدمها مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين المقيمين بالقرى المدرجة ضمن المبادرة، واستمرارًا للدعم المتواصل من اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

إقامة شاغل جديدة لتدريب السيدات والفتيات على المهن المتنوعة

وفي هذا الإطار، أوضحت الدكتورة هدى مصطفى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، أنه بناءً على توجيهات محافظ أسوان نعمل على قدم وساق لإقامة مشاغل جديدة لتدريب السيدات والفتيات على المهن المتنوعة، وبالتالى تأهيلهم لسوق العمل، وتوفير فرص ومصادر دخل لمساعدتهم على تلبية مطالبهم واحتياجاتهم الأسرية والمعيشية.

ولفتت إلى أن المشاغل الجديدة أحدها تم افتتاحه فى قرية بلانة التابعة لمركز ومدينة نصر النوبة، والثانى بمدينة كوم أمبو، والثالث بقرية القنادلة بمركز ومدينة إدفو.

أشارت هدى مصطفى إلى أنه تم استلام مواقع المشاغل بمشتملاتها والمكاوى، وتسكينها بكل مشغل بمتابعة من عضوات الفرع بكل مركز.

أوضحت أنه أصبح عدد المشاغل على مستوى محافظة أسوان حتى الآن 6 مشاغل تضم مشغلا بنصر النوبة، و2 مشغل فى كوم أمبو، و3 مشاغل فى إدفو.

تابعت أنه ضمت المكونات للمشاغل تسلم وتركيب 9 ماكينات جاك، و4 ماكينات خياطة، وواحدة زراير، وواحدة عراوى، وواحدة لعمل اتنيه، و2 أوفر لوك، و2 مكواه، و3 مقصات دون ترابيزة.

وفى سياق آخر، كان أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة والإحلال والتجديد ورفع الكفاءة والإصلاح الشامل لعبارة العاشر من رمضان بتكلفة 1.3 مليون جنيه، بالورشة الفنية لإصلاح وتصنيع الوحدات النهرية بقرية المنصورية بأسوان، ليتم تعويم العبارة وتشغيلها مطلع الأسبوع القادم بما يسهم فى خدمة أكثر من 22 ألف نسمة من أهالى القرية موزعين على 21 نجعا وتابعا.

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المشاغل