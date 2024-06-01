موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بالشرقية

ينتظر أبناء محافظة الشرقية من طلاب الشهادة الإعدادية وذويهم، إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى للعام 2024، والتي من المقرر إعلانها آخر الأسبوع الجاري.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، قد أعلنت ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية أواخر الأسبوع الجاري، بعد أن سادت حالة من الترقب والانتظار بين أهالي الشرقية.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم، انتهاء التصحيح وبدء مرحلة المراجعة، تمهيدًا للانتهاء من النتيجة وعرضها على الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لاعتمادها وإعلانها بشكل رسمي.

وأدى 138 ألف طالب وطالبة بالمرحلة الإعدادية، امتحاناتهم موزعين على 761 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بالمحافظة، وانتهى الطلاب من أداء الامتحان يوم الخميس الموافق 25 من شهر مايو2023.