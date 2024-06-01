أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بدأ التسجيل لقبول طلبات تقديم رياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة بالعام الدراسي الجديد 2024/2025، بداية من يوم السبت الموافق 1 يونيه 2024 وحتي يوم الأحد الموافق 30 يونيه 2024.

وأعلنت المديرية، أن يتم التسجيل من خلال ولى الأمر وبشهادة الرقم القومي للطفل 14 رقم، مع ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل من واقع شهاده ميلاد الكترونية بكل دقه حتى يتم حساب سن الطفل الفعلى فى أول أكتوبر 2024 إلكترونيا.

رابط تقديم رياض الأطفال بالمدارس الرسمية بالجيزة

أوضحت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة أن تقديم رياض الأطفال بالمدارس الرسمية تم تفعيله خلال الساعات القليلة المقبلة من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يمكن التقديم بشكل مجاني

وشددت المديرية، على ضرورة الإلتزام بتقسيم القطاعات طبقا للمربع السكنى والمعتمد من المحافظ.

كما شددت أن الرقم القومى لا يكرر ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيله.

وحددت المديرية، ان يكون الحد الادنى للتقدم بالسنة الأولى لرياض الاطفال خمس سنوات حتى 29 يوم 11 شهر 5 سنوات فيما عدا ذلك يتم استبعاد الرقم القومى الذى تم تسجيله.

تعليمات هامة للتقديم

واعلنت المديرية، عدة تعليمات هامة قبل التسجيل يجب قراءة الشروط جيدًا وهي الآتي:

١- سيتم التقديم لمرحلة رياض الاطفال للمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات على موقع البوابة الالكترونية لمديرية التربيه والتعليم بالجيزة بوابة التعليم الأساسي.

٢- سيتم التسجيل على الموقع خلال الفترة 01-06-2024 وحتي 30-06-2024.

٣- التزام المدارس بعدم قبول اي ملفات ورقية من ولي الامر اثناء فترة التسجيل علي الموقع وحتي إعلان نتيجة تتسيق القبول والتى ستعلن على الموقع

٤- التسجيل على الموقع الالكتروني بالبيانات المطلوبة صحيحة واذا تم القبول على الموقع لابد من طبع استمارة اتمام التسجيل لحين تقديمها الى المدرسة مع المستندات المطلوبة.

٥- ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقه حتى يتم حساب سن الطفل الفعلى فى اول.

٦-يتم سداد مبلغ 100 جنيه غير قابلة للاسترداد غير شاملة ضريبة القيمة المضافة بأحد بمنافذ فورى عن طريق كود الدفع الذي سيظهر لك بعد تأكيد الطلب لطباعة نتيجة طلب التقديم بعد ظهور النتائج على الموقع.

٧- اي تزوير او خطأ في البيانات يتحمل ولي الامر المسؤلية القانونية.

٨- متابعة النتائج مسؤلية ولى الامر فقط في المدة المحددة.

وعند قبول نتيجة الطالب على الموقع يجب طباعة استمارة النتيجة واستمارة التقدم وتقديمهم للمدرسة المقبول بها وهيه من ضمن الاوراق المطلوبة ثم التوجة للمدرسة لاستكمال باقى الاجراءات.

٩- يتم سدد المصروفات المدرسية فى خلال 15 يوم بعد الاخطار بقبول الطالب على الموقع بالمدرسة والا يعتبر القبول لاغي ويشطب اسم الطفل من على الموقع.

١٠- يمكن لولى الامر التسجيل مرة واحدة فقط لمدرسة الرسمية المتميزة للغات (لا تخضع للمربع السكنى) أو المدارس الرسمية للغات (تخضع للمربع السكنى فقط محافظة الجيزة) ويكون التسكين من الأكبر للأصغر سنا.

١٢- يتم الاستعلام على النتيجة من خلال الموقع بعد الانتهاء من اعمال التنسيق.

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