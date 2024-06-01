السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طيران الاحتلال يستهدف دراجة بخارية جنوب لبنان

لبنان
لبنان

أكدت وسائل إعلام لبنانية، إصابتان في استهداف طيران الاحتلال دراجة بخارية في بلدة مجدل سلم جنوب البلاد، وفق نبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى تعليمات للجيش بتوسيع مستوى الضربات على لبنان.

جاء ذلك في سياق تصعيد متبادل على جانبي الحدود، حيث أطلق حزب الله نحو 100 صاروخ على المناطق التي لم يتم إخلاؤها في الجليل الغربي.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن طائراته قصفت موقعا عسكريّا في منطقة "الناقورة" بعد تحديد خلية تابعة لحزب الله، فيما تحدثت مصادر إسرائيلية عن اعتراض الدفاعات الجوية طائرة مسيّرة أُطلِقَت من لبنان باتجاه مدينة عكا.

لبنان الاحتلال القاهرة الإخبارية وسائل اعلام لبنانية إسرائيل

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