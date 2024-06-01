السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جوري بكر تتعاقد رسميا على المشاركة فى بطولة مسلسل "برغم القانون"

جوري بكر
جوري بكر

تعاقدت الفنانة جوري بكر، رسميًا على المشاركة فى مسلسل "برغم القانون" الذي تخوض بطولته النجمة إيمان العاصي، المقرر انطلاق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لعرضه على إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في موسم الأوف سيزون، وهو من تأليف ريمون مقار وسيناريو وحوار الكاتبة نجلاء الحدينى ومن إخراج شادي عبد السلام.

جوري بكر تتعاقد رسميا على المشاركة فى بطولة مسلسل "برغم القانون"

ويعكف صناع المسلسل خلال الفترة الحالية على التحضيرات النهائية استعدادًا لانطلاق التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ يواصل المخرج شادي عبدالسلام، التحضيرات الخاصة بالعمل كما يتم بناء الديكورات الخاصة بالمسلسل، ومعاينة أماكن التصوير الخارجي، كما أنه من المفترض أن تستعين مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبدالعزيز، ببعض المتخصصين الأجانب لتنفيذ عدد من المشاهد والجرافيكس حتى يظهر العمل بالشكل المطلوب.

وتعاقدت الشركة المنتجة مؤخرا مع النجم وليد فواز، للمشاركة في بطولة العمل، حيث من القرر أن يتم الإعلان عن باقي أسماء الممثلين المشاركين خلال الفترة المقبلة.

مسلسل برغم القانون 

مسلسل برغم القانون، تدور أحداثه فى إطار اجتماعي ويضم 30 حلقة، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية، ويسجل أولى البطولات المطلقة لإيمان العاصي فى الدراما التلفزيونية.

ومن جهة أخرى أعلنت جوري بكر، مؤخرا انفصالها عن زوجها بشكل رسمي بعد أقل من عام من إنجابها مولودهما الأول.

وكتبت "جوري"، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "تم الانفصال بيني وبين زوجي.. وربنا يوفق الجميع، الحمد لله صبرت كتير، واستحملت كتير اللي مفيش جبل يستحمله".

آخر أعمال جورى بكر 

الجدير بالذكر أن جورى بكر، شاركت مؤخرا فى بطولة مسلسل مسار إجباري، الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه فى السباق الدرامي الرمضاني الماضي، وينتمي إلى المسلسلات المكونة من 15 حلقة وهو من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

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