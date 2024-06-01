"السرب" في الصدارة.. 1.7 إجمالي إيرادات الأفلام أمس السبت

حققت الأفلام المطروحة بدور العرض السينمائي، أمس السبت، إجمالى إيرادات بلغت 1.793.851 جنيه.

إيرادات الأفلام المعروضة بالسينما

السرب

تصدر فيلم “السرب” من بطولة النجم أحمد السقا إيرادات أمس السبت فى دور السينما، حيث حقق العمل إيرادات وصلت إلى 833.175 جنيه واحتل المركز الأول.

فيلم "السرب" يشارك فى بطولته كل من، أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

شقو

و جاء فى المركز الثاني فيلم “شقو” والذى حقق إيرادات بلغت 439.979 جنيه.

فيلم «شقو» من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني ويشاركهما البطولة يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة من تأليف وسام صبري وإنتاج أحمد السبكى وإخراج كريم السبكي.

فاصل من اللحظات اللذيذة

أما فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” فجاء فى المركز الثالث، حيث حقق إيرادات بلغت قيمتها 421.877 جنيه.

وعلق هشام ماجد على الانتقادات التى واجهها بسبب فيلمه الجديد "فاصل من اللحظات اللذيذة" بأنه يتشابه مع فيلم "باربى".

بنقدر ظروفك

وحقق فيلم “بنقدر ظروفك” من بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم إيرادات وصلت إلى 43.633 جنيه محتلا المركز الرابع.

تدور أحداث فيلم “بنقدر ظروفك” في إطار من الكوميديا والرومانسية، حيث يعيش حسن وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية.

تاني تاني

وجمع فيلم “تاني تاني” من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق وأحمد آدم إيرادات بلغت 34.015 جنيه يحتفظ بالمركز الخامس في قائمة الايراد اليومي لشباك التذاكر منذ انطلاق عرضه.

فيلم “تاني تاني” بطولة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.

عالماشى

وقبع في المركز الأخير فيلم “عالماشى” والذى حق إيرادات بلغت قيمتها 21.172 جنيه.

فيلم “عالماشي” بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبد الله، وانتصار، وعبد الله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا ومن من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخيبري