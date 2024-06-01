ارتفاع وفيات حادث تصادم سيارتين على طريق طنطا-زفتى إلى 3 حالات

ارتفع عدد حالات الوفاة فى حادث تصادم طريق "زفتي- طنطا" بمحافظة الغربية إلى ثلاث حالات، بعد أن لقيت الحالة الثالثة مصرعها بعد فجر اليوم داخل المستشفى العام.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتي ملاكي باخري ميكروباص بمدخل مدينة زفتى أمام مجزر الجنايني.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين مصرع شخصين وإصابة 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى زفتى العام لتلقي العلاج اللازم، وإحالة الجثث إلى مشرحة المستشفى لإجراء التشريح الطبي اللازم،وتم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة.

حبس عاطل تم ضبطة وبحوزتة 90 طربة حشيش قبل توزيعها على المتعاطين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وفي سياق متصل، قررت نيابة قسم ثان طنطا حبس عاطل تم ضبطة وبحوزتة 90 طربة حشيش قبل توزيعها على المتعاطين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كان مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من الرائد أحمد جمعة رئيس مباحث قسم ثان طنطا يفيد بورود معلومات تفيد بقيام المتهم ويدعي (ا.م) 45 سنة عاطل ومقيم بمدينة الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية بترويج مواد مخدرة بنطاق حى ثان طنطا، وعلى الفور تم عمل التحريات اللازمة وتبين صحة المعلومات الواردة، وجرى إعداد الأكمنة الثابته والمتحركة وضبط المتـهم متلبس وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الإتجار وعلي الفور تم اقتياده لقسم ثان طنطا.

وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بقراراها المتقدم.