السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ارتفاع وفيات حادث تصادم سيارتين على طريق طنطا-زفتى إلى 3 حالات

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

ارتفع عدد حالات الوفاة فى حادث تصادم  طريق "زفتي- طنطا" بمحافظة الغربية إلى ثلاث حالات، بعد أن لقيت الحالة الثالثة مصرعها بعد فجر اليوم داخل المستشفى العام.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتي ملاكي باخري ميكروباص بمدخل مدينة زفتى أمام مجزر الجنايني.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين مصرع شخصين وإصابة 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى زفتى العام لتلقي العلاج اللازم، وإحالة الجثث إلى مشرحة المستشفى لإجراء التشريح الطبي اللازم،وتم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة.

حبس عاطل تم ضبطة وبحوزتة 90 طربة حشيش قبل توزيعها على المتعاطين بمناسبة عيد الأضحى المبارك 
 وفي سياق متصل، قررت نيابة قسم ثان طنطا حبس عاطل تم ضبطة وبحوزتة 90 طربة حشيش قبل توزيعها على المتعاطين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كان مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من الرائد أحمد جمعة رئيس مباحث قسم ثان طنطا يفيد  بورود معلومات تفيد بقيام المتهم ويدعي (ا.م) 45 سنة عاطل ومقيم بمدينة الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية بترويج مواد مخدرة  بنطاق حى ثان طنطا، وعلى الفور تم عمل التحريات اللازمة وتبين صحة المعلومات الواردة، وجرى إعداد الأكمنة الثابته والمتحركة وضبط المتـهم متلبس وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الإتجار وعلي الفور تم اقتياده لقسم ثان طنطا. 

وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بقراراها المتقدم.

 

حادث تصادم طريق زفتي- طنطا بمحافظة الغربية المستشفى العام الأجهزة الأمنية

مواد متعلقة

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بطريق "بورسعيد ـ الإسماعيلية" الصحراوي

الأكثر قراءة

أسعار لحوم الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

السعر الجديد للخبز المدعم وموعد التطبيق على مستوى الجمهورية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

"الإنفرتر" يغزو مصر.. معلومات عن التكييفات الموفرة للطاقة

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «4»

ماجد حبته

لقاء مهم فى بكين

محمد الفايدي

القيادة محك المُحنكين

محمد عبدالعزيز

90 سنة.. ولسّه

عماد حمدي

مقامرة نتنياهو

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

السيناريوهات الثلاثة لصفقة وقف إطلاق النار

"رويترز": إسرائيل لن توقف القتال فى غزة دون اتفاق يضمن إعادة الرهائن

قوات الاحتلال الإسرائيلى تنسحب من شمال غزة وفرق الإسعاف تنتشل جثامين الشهداء