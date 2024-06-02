يحتفل به العالم .. اليوم الوطني للناجين من السرطان "تذكير وتوعية ووقاية"

يحتفل العالم سنويًا باليوم الوطني للناجين من السرطان 2024، اليوم الأحد، بهدف رفع مستوى الوعي حول تأثير السرطان والتحديات التي يواجهها المريض وكذلك أفراد الأسرة، ولإعادة التأكيد على الحاجة إلى الكشف المبكر عن السرطان وعلاجه.

تاريخ الاحتفال باليوم الوطني للناجين من السرطان

في كل عام، يتم الاحتفال باليوم الوطني للناجين من السرطان في يوم الأحد الأول من شهر يونيو، وهذا العام سيتم الاحتفال باليوم الوطني للناجين من السرطان اليوم الاحد 2 يونيو 2024.

أقيم الاحتفال الأول باليوم الوطني للناجين من السرطان في 5 يونيو 1988، عندما خرج الناس إلى الشوارع بمسيرات ومسيرات لرفع مستوى الوعي حول السرطان وإظهار دعمهم للناجين من السرطان ومنذ ذلك الحين، يتم الاحتفال باليوم الوطني للناجين من السرطان كل عام لحث الناس على الكشف المبكر والعلاج، كما يعمل هذا اليوم على رفع مستوى الوعي حول إمكانية حصول الجميع على علاج السرطان للفقير والغني.

أفكار مساعدة للاحتفال باليوم الوطني للناجين من السرطان

وبحسب موقع "Hindustan times"، فإن إحدى أفضل الطرق للاحتفال باليوم الوطني للناجين من السرطان هي التطوع في المجتمع المحلي ومساعدة الناجين من السرطان، ويمكن أيضًا أن نتعلم ونثقف أنفسنا أكثر حول المرض ونعمل مع المنظمات الحكومية والمنظمات غير الربحية وغيرها للمساعدة في سهولة الوصول إلى علاج السرطان لجميع طبقات المجتمع، ويمكننا العمل على كسر الوصمة الاجتماعية والخوف المرتبط بهذا المرض، ويمكننا التحدث إلى مرضى السرطان وأفراد أسرهم والناجين من السرطان لمعرفة المزيد عن هذا المرض.