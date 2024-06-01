السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالفيوم

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

يؤدى اليوم السبت، بمحافظة الفيوم،  5726 طالبًا وطالبة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، امتحان مادتي الفقه والحديث   مقسمين  على 17 لجنة بمختلف مراكز ومدينة الفيوم.

ويبلغ عدد طلاب  القسم العلمي 1608 طلاب وطالبات، والقسم الأدبي 4118 طالبًا وطالبة.

5726 طالب وطالبة مقسمين على 17 لجنة

 وفي إطار اهتمام وسعى منطقة الفيوم الأزهرية في إخراج الامتحانات بالصورة اللائقة المرجوة وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغنى 
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، استعدت منطقة الفيوم الأزهرية، لاستقبال طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية.


ووجه الشيخ محمود حسانين وكيل الوزارة، بضرورة التعاون مع تعليمات مسئول الأمن والسلامة واتباع التوجيهات والإرشادات المعمول بها داخل المنشأة، وممنوع دخول أى زائر الى المنشآت التابعة للأزهر إلا بصفة رسمية مع ارتدائه أدوات الوقاية الخاصة به، وممنوع  تواجد الهواتف أو السماعات أو أي  وسيلة إلكترونية للتواصل أو النظارات أو الساعات الحديثة وفي حالة اكتشافه داخل اللجان مع الطالب سيتم التعامل طبقا للقانون.

وأشار إلى ضرورة تواجد الأمن على بوابة المعهد الرئيسية، وضرورة التأكد من صحة بيانات اللجنة ومستنداتها ومراجعة بيانات الطلاب الممتحنين، واخطار كل من الشرطة والصحة بالانتداب باللجان أثناء فترة انعقاد الامتحان حرصا على سلامة الطلاب وضمان انتظام اللجان فى هدوء ويسر، وضرورة التزام الجميع بالحضور مبكرا للجنة بوقت كاف والانصراف فى المواعيد الرسمية المقررة، وتوزيع الطلاب على اللجان بنسب متساوية، وضرورة توزيع العمل على العمال والاداريين بكل لجنة وتوقيع كل منهم أمام  العمل المنوط به، وتسخيركافة الامكانيات المتوفرة بالمعهد كماكينة التصوير أو الحاسب الآلى أو الطابعة للجنة والحفاظ عليها لحين أنتهاء عمل اللجنة بالمعهد.


والالتزام باستلام مظاريف الأسئلة داخل كل لجنة بمكتب رئيس اللجنة ولا يجوز بأى حال من الأحوال استلامها خارج مقر اللجنة، وضرورة تهيئة الجو المناسب للطلاب والتصدي لاي أسلوب من أساليب الغش، ولتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمنطقة، وأهمية العمل بروح الفريق الواحد، ومراعاة تدوير الملاحظين على اللجان، وضرورة التحلى بالدقة والانضباط في العمل وتقدير المسئولية.

وكذا التأكد من شخصية الملاحظين من خلال خطاب الندب، وعدم قيام العاملين باللجان باستخدام التليفون المحمول أثناء سير الامتحان على أن يتم تسليمه لأمن اللجنة قبل بداية الامتحان ويُستثنى من ذلك السيد رئيس اللجنة، والعمل على تهيئة الجو النفسي للطلاب والمعلمين وبث مناخ الهدوء والطمأنينة والبعد عن كافة الأفعال التي تؤدي لإثارة مشاعر التوتر بين الطلاب الممتحنين بما يحقق الاستقرار داخل اللجان، وعدم تواجد طلاب باللجان أثناء فترات الراحة لأي من الأسباب.

وعدم دخول أو تجول عمال الخدمات داخل الفصول التي يؤدي بها الامتحان إلا بعد موافقة رئيس اللجنة، والتواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بالمنطقة لضمان مواجهة أي عقبات تواجه العملية الامتحانية وحلها على الفور، علمًا بأن المتابعة مستمرة على مدار24  ساعة لإخراج الامتحانات بالصورة الصحيحة المرجوة.

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