السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس عيد العائلة المقدسة وختام الشهر المريمي بالمطرية

بطريرك الأقباط الكاثوليك
بطريرك الأقباط الكاثوليك

ترأس مساء أمس، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس عيد دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، وختام الشهر المريمي، وذلك بكنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية.

شارك في الصلاة القمص جورج سليمان، راعي الكنيسة، حيث سبق القداس الإلهي تلاوة أسرار المسبحة الوردية، كما ألقى صاحب الغبطة عظة الذبيحة الإلهية حول احتفالي "عيد دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر وختام الشهر المريمي".

وأكد بطريرك الأقباط الكاثوليك أن عيد العائلة المقدسة هو عيد لجميع المصريين، مشيرًا إلى أهمية دور الأسرة في الحياة، لخلق إنسان متكامل، على جميع المستويات.

حضر لتقديم التهنئة بعيد العائلة المقدسة السيد اللواء خالد محمد شحاتة، رئيس حي المطرية، والوفد المرافق له، كما حضر أيضًا لتقديم التهنئة بالعيد بعض أعضاء مجلس النواب بالمنطقة، بالإضافة إلى كاهن كنيسة مار جرجس للأقباط الأرثوذكس، بالمطرية.

وعقب كلمة العظة، أهدى بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، درع كنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية، إلى السادة الضيوف، لأن الكنيسة تعتبر إحدى المحطات الخاصة بمسار العائلة المقدسة، خلال رحلتها بأرض مصر.

تضمنت الذبيحة الإلهية بعض الترانيم الروحية، بمناسبة عيد العائلة المقدسة، قدمها أبناء الرعية، ثم أقيم التطواف الاحتفالي بأيقونة العائلة المقدسة، وتمثال أمنا مريم العذراء.

وفي الختام، بارك الأب البطريرك "ثوب السيدة العذراء"، الخاص باجتماع جنود مريم (سيدات) بالكنيسة، كما أهدت الرعية هدية تذكارية إلى صاحب الغبطة، تحتوي على أيقونة صغيرة للعائلة المقدسة، تحاكي تمثال العائلة المقدسة الرئيسي بالكنيسة.

كذلك، دشن بطريرك الأقباط الكاثوليك أيقونة العائلة المقدسة الجديدة بالكنيسة، منهيًا الاحتفال بالبركة الرسولية الختامية.

وعقب القداس الإلهي، التقى غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق مسؤولي الأنشطة الرعوية بالكنيسة، بحضور القمص جورج سليمان.

وخلال اللقاء، تعرف صاحب الغبطة على الأعمال، التي أنجزت خلال الفترة الماضية، كما عرض مسؤولو الأنشطة الكنسية نبذة عن خدمات الرعية، والرؤية المستقبلية لكل نشاط، كما قدم غبطة البطريرك كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة.

الجدير بالذكر أن كنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية كانت قد أهدت أيقونة العائلة المقدسة لجميع المشاركين في احتفال، تزامنًا مع عيد دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، وختام الشهر المريمي.
 

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