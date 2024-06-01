السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل حالة الطقس اليوم.. والأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

طقس حار
طقس حار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم بكل محافظات الجمهورية، مؤكدة استمرار الموجة شديدة الحرارة على جميع الأنحاء وارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن اليوم سنشعر بمزيد من ارتفاع درجات الحرارة، وتصل العظمى على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية، وعلى مدار الأسبوع كله.

مصادر كتل هوائية صحراوية تضرب البلاد 

وأكدت أن الموجة من الممكن أن تمتد لأكثر من أسبوع، مشيرة إلى أن درجات الحرارة في منتصف الأسبوع قد تصل إلى 40 درجة مئوية لتسجل ذروة الارتفاعات بهذه الموجة الحارة.

وأوضحت أن مصادر الكتل الهوائية التي نتأثر بها هى بالأساس صحراوية، وتساعد على شعورنا بدرجات حرارة أعلى من المقاسة في الظل، مؤكدة أن فترات الليل ارتفعت فيها درجات الحرارة الصغرى، ولكن نشاط الرياح يساعد على تلطيف الأجواء.

وتابعت: "يشهد اليوم نشاطا على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المحافظات في شمال الصعيد، الذي يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس، وسرعة الرياح من 40: 60 كم وارتفاع الأمواج من 2: 3 متر".

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنه لم يتم تحديد موعد انكسار هذه الموجة شديدة الحرارة، وفق الخرائط الجوية، ولكنها تمتد حتى منتصف الأسبوع المقبل.

الأرصاد الطقس نشاط رياح موجة حارة درجات الحرارة

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