السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط تظلم الشهادة الاعدادية 2024.. وخطوات التقدم به

الشهادة الاعدادية
الشهادة الاعدادية 2024

رابط تظلم الشهادة الاعدادية 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة خلال الساعات الأخيرة منذ اعتماد نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي في العديد من محافظات الجمهورية حيث يرغب الطلاب في إعادة تصحيح أوراق اجابتهم في بعض المواد.

رابط تظلم الشهادة الاعدادية 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يمكن للطلاب تقديم طلبات بإعادة تصحيح أوراق اجابة الطلاب في امتحانات 3 إعدادي الفصل الدراسي الثاني 2023-2024 من خلال رابط تظلم الشهادة الاعدادية 2024 التابع لمديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الإقامة حيث يتم تحديد جدول زمني لاستقبال التظلمات مع تطبيق الإجراءات المعتادة مثل دفع الرسوم المقررة.

رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا من خلال هذا الرابط (من هنا).

رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة من خلال هذا الرابط (من هنا).

رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة من خلال هذا الرابط (من هنا).

رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية من خلال هذا الرابط (من هنا).

رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية من خلال هذا الرابط (من هنا).

كيفية احتواء الآباء الأبناء بعد ظهور نتائج الامتحانات؟

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 بالغربية

خطوات تقديم طلبات إعادة تصحيح أوراق اجابة طلاب 3 إعدادي 

يمكن لطلاب 3 إعدادي تقديم تظلمات على المواد التي يشك الطلاب في درجاتها من خلال الخطوات التالية:-

الخطوة الأولى:- أن يقدم ولي الأمر طلب التظلم على المواد الدراسية التي يشك في نتائجها من خلال مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها.

الخطوة الثانية:- سداد رسوم إعادة التصحيح في أحد مكاتب الهيئة القومية للبريد.

الخطوة الثالثة:- يتوجه الطالب وولي أمره إلى الأدارة التعليمية التابع لها لتسليم الطلب وإيصال الإيداع وتحديد موعد للاطلاع على أوراق اجابة الطالب في المادة المتظلم عليها.

الخطوة الرابعة:- في حالة أحقية الطالب في درجات يحق له استيرداد القيمة المالية للرسوم نظير التظلم.

غدًا.. انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمطروح

رئيس بورفؤاد يتابع استعدادات الأجهزة التنفيذية فى رفع كفاءة لجان امتحانات الثانوية

اقرأ أيضا 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا برقم الجلوس 2024

رابط تظلم الشهادة الاعدادية 2024 تظلم الشهادة الاعدادية 2024 الشهادة الاعدادية 2024 الشهادة الاعدادية رابط مديرية التربية والتعليم 3 إعدادي

مواد متعلقة

دعاء الصباح مكتوب اليوم السبت 1-6-2024

حالة الطقس اليوم السبت 1-6-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى السبت 1-6-2024 فى مصر

سعر الذهب اليوم السبت 1-6-2024 فى مصر للبيع والشراء

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 1-6-2024 والقنوات الناقلة

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 1-6-2024

مواعيد الصلاة اليوم السبت 1-6-2024 فى محافظات مصر

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 1-6-2024

الأكثر قراءة

أسعار لحوم الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

عاجل|السعر الجديد للخبز المدعم وموعد التطبيق على مستوى الجمهورية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

"الإنفرتر" يغزو مصر.. معلومات عن التكييفات الموفرة للطاقة

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «4»

ماجد حبته

لقاء مهم فى بكين

محمد الفايدي

القيادة محك المُحنكين

محمد عبدالعزيز

90 سنة.. ولسّه

عماد حمدي

مقامرة نتنياهو

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

السيناريوهات الثلاثة لصفقة وقف إطلاق النار

"رويترز": إسرائيل لن توقف القتال فى غزة دون اتفاق يضمن إعادة الرهائن

قوات الاحتلال الإسرائيلى تنسحب من شمال غزة وفرق الإسعاف تنتشل جثامين الشهداء