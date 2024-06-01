رابط تظلم الشهادة الاعدادية 2024.. وخطوات التقدم به

رابط تظلم الشهادة الاعدادية 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة خلال الساعات الأخيرة منذ اعتماد نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي في العديد من محافظات الجمهورية حيث يرغب الطلاب في إعادة تصحيح أوراق اجابتهم في بعض المواد.

رابط تظلم الشهادة الاعدادية 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يمكن للطلاب تقديم طلبات بإعادة تصحيح أوراق اجابة الطلاب في امتحانات 3 إعدادي الفصل الدراسي الثاني 2023-2024 من خلال رابط تظلم الشهادة الاعدادية 2024 التابع لمديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الإقامة حيث يتم تحديد جدول زمني لاستقبال التظلمات مع تطبيق الإجراءات المعتادة مثل دفع الرسوم المقررة.

رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا من خلال هذا الرابط (من هنا).

رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة من خلال هذا الرابط (من هنا).

رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة من خلال هذا الرابط (من هنا).

رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية من خلال هذا الرابط (من هنا).

رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية من خلال هذا الرابط (من هنا).

خطوات تقديم طلبات إعادة تصحيح أوراق اجابة طلاب 3 إعدادي

يمكن لطلاب 3 إعدادي تقديم تظلمات على المواد التي يشك الطلاب في درجاتها من خلال الخطوات التالية:-

الخطوة الأولى:- أن يقدم ولي الأمر طلب التظلم على المواد الدراسية التي يشك في نتائجها من خلال مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها.

الخطوة الثانية:- سداد رسوم إعادة التصحيح في أحد مكاتب الهيئة القومية للبريد.

الخطوة الثالثة:- يتوجه الطالب وولي أمره إلى الأدارة التعليمية التابع لها لتسليم الطلب وإيصال الإيداع وتحديد موعد للاطلاع على أوراق اجابة الطالب في المادة المتظلم عليها.

الخطوة الرابعة:- في حالة أحقية الطالب في درجات يحق له استيرداد القيمة المالية للرسوم نظير التظلم.

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