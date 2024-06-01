عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "عرض الجزء الثاني من سلسلة أم الدنيا الوثائقية الخميس المقبل على WATCH IT".

تبدأ منصة WATCH IT عرض أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل الدراما الوثائقية "أم الدنيا" للنجمة سوسن بدر والمخرج محمود رشاد، بدءً من يوم الخميس المقبل الموافق 6 يونيو.

السلسلة الوثائقية الدرامية تسرد تاريخ الحضارات

ويأتى مسلسل "أم الدنيا" الجزء الثانى تحت شعار "إحنا مين؟"، حيث تسرد السلسلة الوثائقية الدرامية تاريخ الحضارات التى مرت بها الدولة المصرية، من بداية التاريخ حتى وقتنا الحالى، ويتكون العمل من 15 حلقة.

وتعتمد سوسن بدر فى سلسلة "أم الدنيا" على الظهور بشخصيتها، فى زيارات للمتاحف والأماكن الأثرية، برفقة مرشد سياحى يتحدث معها عن هذه الأماكن، ويكشف تاريخها وحكايتها، وكواليس لأول مرة عن كل مكان تزوره.

سلسلة "أم الدنيا" تتكون من 15 فيلمًا دراميًّا وثائقيًّا، ومن المتوقع أن يكون عدد حلقات الجزء الثانى مشابهًا لعدد حلقات الجزء الأول، وتُكشف فيه حكايات جديدة عن تاريخ البلد.