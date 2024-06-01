السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم محور اهتمام الملايين وذلك حيث يتماسك الجينة أمام العملة الأمريكية تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي بعد رحلة صعود سابقة خلال الأيام الماضية  في آخر تحديث اليوم السبت 1 يونيو حيث تأثر بارتفاع حجم السيولة المحلية في القطاع المصرفي المصري إلى 10.097 تريليون جنيه التي ساهم في ضبط سعر العملة الأجنبية ودعم السياسة النقدية. 

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري

ويشهد سعر الدولار اليوم السبت 1 يونيو  2024 مقابل الجنيه المصري تماسكه في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري، لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في أول يومهم في معرفة سعر تداول العملة الأمريكية لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية من خلال شاشة التعاملات المالية وهى كما يلي:-

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ولمن يرغب في معرفة سعر بيع وشراء الدولار فقد سجل فى البنوك المصرية كالتالي:-

جاء سعر الدولار في البنك المركزي، حيث سجل 47.21 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى السبت 1-6-2024 فى مصر

 

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر تداول الدولار في بنك مصر اليوم نحو 47.22 جنيه للشراء،  47.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر تداول الدولار في البنك الأهلي، بنحو 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع.

تحديث سعر الدولار في البنوك

سعر صرف الدولار فى بنك الإسكندرية نحو عند 47.22 جنيه للشراء و47.32 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك القاهرة نحو 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع.

سجل سعر تداول الدولار في بنك قناة السويس عند 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" سجل عند 47.22 جنيه للشراء و47.32 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى 47.35 جنيه للشراء 47.45 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 1-6-2024

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سعر الذهب اليوم السبت 1-6-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر صرف الدولار فى بنك البركة مصر سجل 47.22 جنيه للشراء 47.32 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك الكويت الوطني مستوى 47.30 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع.

سعر تداول الدولار في بنك قطر الوطني 47.26 جنيه للشراء و47.36 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك إتش إس بي سي 47.22 جنيه للشراء 47.32 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في المصرف المتحد 47.22 جنيه للشراء و47.32 جنيه للبيع.

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