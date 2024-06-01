السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نظر محاكمة راكب أجنبي ضبط بحوزته "حشيش" في مطار الغردقة اليوم

آرشيفية
آرشيفية

تنظر محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم السبت، برئاسة المستشار مصطفى عبدالعال، أولى جلسات محاكمة راكب أجنبي بتهمة حيازة مخدر الحشيش داخل مطار الغردقة الدولي.

وأحالت نيابة البحر الأحمر راكبًا أجنبيًا للجنايات، على خلفية اتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بمطار الغردقة وكانت الأجهزة المختصة بالغردقة قد قررت إخلاء سبيل الراكب بضمان مالي في حيازته كمية من مخدر الحشيش بمطار الغردقة، وذلك على ذمة التحقيقات في القضية والتحفظ على المضبوطات.

تفاصيل ضبط المتهم

وتمكن جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الحشيش، حيث تم ضبط 25 جرامًا من مخدر الحشيش بحوزة الراكب الأجنبي قادم على الخطوط البريطانية مخبأة داخل حقائبه الشخصية ويصعب الوصول إليها وتم الضبط تحت إشراف مدير الحركة بأشعة X-RAY.

المستشار مصطفى عبدالعال محاكمة جلسات راكب أجنبي مطار الغردقة الدولي

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