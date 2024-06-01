السبت 01 يونيو 2024
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استكمال محاكمة 3 متهمين في "تنظيم الجبهة الإسلامية" اليوم

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

تستكمل الدائرة أولى إرهاب بـمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، اليوم السبت، جلسات محاكمة 3 متهمين في قضية تنظيم الجبهة الإسلامية.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد.

نتائج التحريات

تحريات قطاع الأمن الوطني كشفت تفاصيل قضية تنظيم الجبهة الإسلامية، حيث تبين قيام تاجر ملابس بتولي قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف والترويع في الداخل الغرض منها الاخلال بالنظام العام، وانضم إليه عامل زراعي وربة منزل.

وتبين من تحريات القضية رقم 1320 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 2147 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة بـ تنظيم الجبهة الإسلامية، أن المتهم عمر البسطويسي اقتنع بالأفكار المتطرفة القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتكفير معاونيه من العاملين بمؤسسات الدولة ووجوب قتالهم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية.

الدائرة أولى إرهاب محاكم بدر مركز الإصلاح والتأهيل بدر جلسات محاكمة 3 متهمين تنظيم الجبهة الإسلامية

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