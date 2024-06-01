السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نهائى الأبطال.. ريال مدريد يسعى للقبه الـ15 الليلة أمام بروسيا دورتموند

ريال مدريد وبروسيا
ريال مدريد وبروسيا دورتموند في نهائي الأبطال

تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، في تمام العاشرة مساء اليوم السبت، صوب ملعب "ويمبلي" بالعاصمة الإنجليزية "لندن" لمتابعة مباراة كرة القدم بين فريقي ريال مدريد الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني، في نهائي دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

وتأهل ريال للمباراة النهائية بعد تخطي عقبة بايرن ميونخ الألماني، إذ تعادل معه 2-2 ذهابا في ألمانيا وتغلب عليه 2-1 في مدريد، فيما صعد بروسيا دورتموند لنهائي الأبطال عقب نجاوز عقبة باريس سان جيرمان الفرنسي، بالفوز عليه ذهابا وإيابا بنفس النتيجة (1-0).

ويسعى ريال مدريد بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي للتتويج باللقب الأوروبي للمرة الـ15 في تاريخه، فيما يأمل بروسيا دورتموند بقيادة مدربه إيدين تيرزيتش، في تحقيق لقبه الثاني منذ آخر لقب توج به في عام 1997.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد بروسيا دورتموند

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - إدواردو كامافينجا - توني كروس.

وفي الهجوم: جود بيلينجهام - فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس.

تشكيل بروسيا دورتموند المتوقع ضد ريال مدريد

في حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: جوليان رايرسون - ماتس هومليز - شلوتربيك  - إيان ماتسين.

خط الوسط: مارسيل سابيتزر - إيمري تشان - جادون سانشو.

وفي الهجوم: نيكلاس فولكروج - جوليان براندات - كريم أديمي.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبروسيا دورتموند

التقى الفريقان في 14 مناسبة، من قبل، وكان الفوز حليف ريال مدريد في 6 مواجهات مقابل 3 لدورتموند، بينما كان التعادل حاضرا في 4 مباريات جمعت بينهما.

ونجح ريال مدريد في الفوز باللقب 14 مرة من أصل 17 بلغ فيها نهائي البطولة، وحل وصيفا 3 مرات، وعلى الجانب الآخر تأهل دورتموند للمباراة النهائية مرتين، توج في واحدة وخسر الأخرى.

هداف الفريقين في دوري أبطال أوروبا

ويتصدر البرازيلي فينيسيوس جونيور هدافي الفريق الملكي في النسخة الجارية بدوري أبطال أوروبا برصيد 5 أهداف، ويبقى الإنجليزي جود بيلينجهام الأكثر صناعة للأهداف، بـ 4 تمريرات حاسمة.

وعلى الجانب الآخر فإن هداف بروسيا دورتموند في البطولة، نيكلاس فولكروج برصيد 3 أهداف، فيما يأتي مارسيل سابيتزر الأكثر صناعة للأهداف في صفوف الفريق الألماني بـ 5 تمريرات حاسمة.

آخر مواجهات ريال مدريد وبروسيا دورتموند

وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين، في 6 ديسمبر 2017، بالجولة السادسة والأخيرة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2017-2018، وانتهت بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية “مدريد”.

يذكر أن فريق ريال مدريد قد توج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 95 نقطة، للمرة 36 في تاريخه، فيما أنهى بروسيا دورتموند، البوندسليجا هذا الموسم في المركز الخامس برصيد 63 نقطة.

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